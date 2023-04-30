Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?

После матча 23-го тура УПЛ "Металлист" - "Динамо" (1:3) тренер харьковчан Перица Огненович на пресс-конференции дважды отметил, что удаление защитника Романюка изменило игру. После него, по словам тренера, у харьковчан было очень мало шансов на успех. Важно отметить, что удаление произошло при счете 0:0. Уже в игре "десять на одиннадцать" "Динамо" забило три гола и выиграло матч (3:1).

Удаление для Романюка заработал Кабаев. Хорошо видно, что его продвижение с мячом не давало перспектив выхода один на один. Да, это была опасная атака. Да, это была возможность забить гол. Но это был не сорванный выход один на один – параллельно с Кабаевым бежал другой защитник "Металлиста" и он успевал бы перекрыть траекторию движения "динамовца".

Удаление обусловлено тем, что в исполнении Романюка не было подката. Это был скачок сзади/сбоку с чрезмерным применением силы без шансов сыграть в мяч. С прямой угрозой нанесения сопернику травмы. Поскольку Романюк должен был понимать, что не успевает сыграть в мяч и такими действиями угрожает здоровью соперника, он должен был понимать также риски получения красной карточки.

При этом арбитр Игорь Пасхал мог избрать и более лояльное наказание – желтую карточку. Это не было бы крамольной ошибкой в этой ситуации. Но и красная карточка – это оправданное решение.