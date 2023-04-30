  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?

Премьер-лига
(2 голосов)

Разбор эпизода, перевернувшего характер матча Металлист – Динамо

Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После матча 23-го тура УПЛ "Металлист" - "Динамо" (1:3) тренер харьковчан Перица Огненович на пресс-конференции дважды отметил, что удаление защитника Романюка изменило игру. После него, по словам тренера, у харьковчан было очень мало шансов на успех. Важно отметить, что удаление произошло при счете 0:0. Уже в игре "десять на одиннадцать" "Динамо" забило три гола и выиграло матч (3:1).

Читайте такжеИнгулец - Днепр-1. Пенальти - дискуссионный, но не скандальный. Однако были основания для "11 метров" и в другую сторону

Удаление для Романюка заработал Кабаев. Хорошо видно, что его продвижение с мячом не давало перспектив выхода один на один. Да, это была опасная атака. Да, это была возможность забить гол. Но это был не сорванный выход один на один – параллельно с Кабаевым бежал другой защитник "Металлиста" и он успевал бы перекрыть траекторию движения "динамовца".

Удаление обусловлено тем, что в исполнении Романюка не было подката. Это был скачок сзади/сбоку с чрезмерным применением силы без шансов сыграть в мяч. С прямой угрозой нанесения сопернику травмы. Поскольку Романюк должен был понимать, что не успевает сыграть в мяч и такими действиями угрожает здоровью соперника, он должен был понимать также риски получения красной карточки.

Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста? - изображение 1

При этом арбитр Игорь Пасхал мог избрать и более лояльное наказание – желтую карточку. Это не было бы крамольной ошибкой в этой ситуации. Но и красная карточка – это оправданное решение.

По теме
yellow-arrow
Бадибанга: В прошлом году я почти завершил с футболом, но в Черноморце мне снова дали шанс
yellow-arrow
Путря: У игроков Зари есть класс, они сегодня его продемонстрировали
yellow-arrow
Батагов: Заря переигрывает всех соперников за счет выносливости
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
30.04.2023 в 16:11
Да какие уж тут претензии у судье, абсолютно дебильный и неоправданный фол
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде