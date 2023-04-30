Бадибанга: В прошлом году я почти завершил с футболом, но в Черноморце мне снова дали шанс

Игрок "Черноморца" Зиги Бадибанга рассказал, как происходила его адаптация в одесском клубе:

“ - Да, в прошлом году я почти закончил с футболом, но здесь мне снова дали шанс сыграть в футбол на высоком уровне. Так что я работал очень настойчиво, чтобы вернуться. Я должен поблагодарить команду и клуб, что дали мне шанс быть футболистом, поэтому я очень счастлив.

- Как появился вариант с "Черноморцем", где вы были?

- Я был во второй лиге Греции, просто играл в свое удовольствие. Я получил звонок от Кирилла Ковальчука (бывший полузащитник "Черноморца"), он сказал, что я могу сыграть за "Черноморец". Я сказал: “Хорошо, давай попробуем”.

У меня был определенный футбольный уровень, но все равно должен был работать. У меня хороший тренер, который меня мотивирует. Я продолжаю работать, поэтому я вернулся к футболу.

- Ситуация в Украине, война. Вам это объяснили во время первого звонка?

- Да, Ковальчук мне это объяснил – сказал, что в стране война. Но я доверился ему: если он здесь, я тоже буду здесь.

- Откуда вы знаете Ковальчука?

- Мы играли вместе в Казахстане”, – сказал Бадибанга.