Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бадибанга: В прошлом году я почти завершил с футболом, но в Черноморце мне снова дали шанс
Бельгиец стал основным в команде Григорчука
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Игрок "Черноморца" Зиги Бадибанга рассказал, как происходила его адаптация в одесском клубе:
“ - Да, в прошлом году я почти закончил с футболом, но здесь мне снова дали шанс сыграть в футбол на высоком уровне. Так что я работал очень настойчиво, чтобы вернуться. Я должен поблагодарить команду и клуб, что дали мне шанс быть футболистом, поэтому я очень счастлив.
- Как появился вариант с "Черноморцем", где вы были?
- Я был во второй лиге Греции, просто играл в свое удовольствие. Я получил звонок от Кирилла Ковальчука (бывший полузащитник "Черноморца"), он сказал, что я могу сыграть за "Черноморец". Я сказал: “Хорошо, давай попробуем”.
У меня был определенный футбольный уровень, но все равно должен был работать. У меня хороший тренер, который меня мотивирует. Я продолжаю работать, поэтому я вернулся к футболу.
- Ситуация в Украине, война. Вам это объяснили во время первого звонка?
- Да, Ковальчук мне это объяснил – сказал, что в стране война. Но я доверился ему: если он здесь, я тоже буду здесь.
- Откуда вы знаете Ковальчука?
- Мы играли вместе в Казахстане”, – сказал Бадибанга.
Отметим, что бельгиец присоединился к "Черноморцу" осенью прошлого года. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 17-ти матчах.
Популярное сейчас
- Украинская карьера Мистера: о визитах Прокопенко, инфаркте после Кубка УЕФА и аварии в Бухаресте
- Забивные защитники Динамо и идеальный форвард Зари. Символическая сборная 23-го тура УПЛ
- На нефтебазе в Севастополе уничтожено 10 резервуаров, в городе ходят панические слухи - Генштаб
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО