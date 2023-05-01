  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Кривбасса: Борьба за место в еврокубках обостряется
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Кривбасса: Борьба за место в еврокубках обостряется

Премьер-лига
(1 голосов)

Артур Микитишин дал комментарий после победы над "Александрией"

Хавбек Кривбасса: Борьба за место в еврокубках обостряется

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Артур Микитишин рассказал о домашней победе над "Александрией" (2:1) в 23 туре УПЛ.

- Артур, на твоем счету победный гол, да еще и дебютный в составе "Кривбасса"! Какие впечатления от матча?

- Да, конечно, я рад, что удалось забить гол и помочь "Кривбассу" победить. Все старались, все молодцы, все отдавались на полную. Поэтому и получился такой положительный результат. Эмоции как говорится, бьют через край. Команда довольна, теперь двигаемся дальше.

Читайте такжеКривбасс - Александрия 2:1. Кому путевку в еврокубки?

- Ты вышел на позиции нападающего. Непривычно себя чувствовал в роли форварда?

- Честно говоря, не так и тяжело. Ведь понимаю как играть на позиции форварда. Ранее в Академии я уже играл центрального нападающего. Поэтому это не было для меня проблемой. Сейчас хватает травмированных ребят, поэтому нет "чистого" нападающего сейчас. Готов играть там, где скажет главный тренер.

- Бой за место в еврокубках продолжается?

- Да, все видят турнирное положение: плотная группа в борьбе за пятое место. После этой победы мы стали на один шаг ближе к цели. Борьба обостряется, - сказал Микитишин.

Напомним, на данный момент "Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 31 зачетный пункт.

Читайте такжеВернидуб: Хочу, чтобы Украина скорее победила - и тогда любой чемпионат для меня будет гораздо интереснее, чем этот
По теме
yellow-arrow
Бадибанга: В прошлом году я почти завершил с футболом, но в Черноморце мне снова дали шанс
yellow-arrow
Путря: У игроков Зари есть класс, они сегодня его продемонстрировали
yellow-arrow
Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Артур Микитишин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде