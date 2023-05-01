Хавбек Кривбасса: Борьба за место в еврокубках обостряется

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Артур Микитишин рассказал о домашней победе над "Александрией" (2:1) в 23 туре УПЛ.

- Артур, на твоем счету победный гол, да еще и дебютный в составе "Кривбасса"! Какие впечатления от матча?

- Да, конечно, я рад, что удалось забить гол и помочь "Кривбассу" победить. Все старались, все молодцы, все отдавались на полную. Поэтому и получился такой положительный результат. Эмоции как говорится, бьют через край. Команда довольна, теперь двигаемся дальше.

- Ты вышел на позиции нападающего. Непривычно себя чувствовал в роли форварда?

- Честно говоря, не так и тяжело. Ведь понимаю как играть на позиции форварда. Ранее в Академии я уже играл центрального нападающего. Поэтому это не было для меня проблемой. Сейчас хватает травмированных ребят, поэтому нет "чистого" нападающего сейчас. Готов играть там, где скажет главный тренер.

- Бой за место в еврокубках продолжается?

- Да, все видят турнирное положение: плотная группа в борьбе за пятое место. После этой победы мы стали на один шаг ближе к цели. Борьба обостряется, - сказал Микитишин.

Напомним, на данный момент "Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 31 зачетный пункт.