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Динамо запустило голосование за лучшего игрока апреля

Премьер-лига
(1 голосов)

На награду претендуют пять игроков

Динамо запустило голосование за лучшего игрока апреля

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста по итогам апреля.

На эту награду номинированы пять игроков, среди которых: Владислав Ванат, Александр Андриевский, Антон Царенко, Бенито и Сергей Сидорчук.

На счету Ваната 4 гола, у Андриевского 1+1 по системе "гол+пас", в активе Царенко гол, у Бенито ассист. Сидорчук результативными действиями не отличался.

Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Александр Андриевский Бенито Владислав Ванат Антон Царенко
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Источник:
fcdynamo.com

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