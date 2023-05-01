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Динамо запустило голосование за лучшего игрока апреля
На награду претендуют пять игроков
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста по итогам апреля.
На эту награду номинированы пять игроков, среди которых: Владислав Ванат, Александр Андриевский, Антон Царенко, Бенито и Сергей Сидорчук.
На счету Ваната 4 гола, у Андриевского 1+1 по системе "гол+пас", в активе Царенко гол, у Бенито ассист. Сидорчук результативными действиями не отличался.
Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.
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