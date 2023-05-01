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Бражко: У Черноморца проблемы, когда мяч попадает за спину защитникам

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Зари" рассказал о матче с одесским клубом

Бражко: У Черноморца проблемы, когда мяч попадает за спину защитникам

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владимир Бражко прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в матче 23-го тура УПЛ.

— Любой матч складывается непросто. У одесситов такая тактика – играть одному игроку против одного футболиста по всему полю. Но мы к этому подготовились. У нас было достаточно моментов, чтобы победить в этой встрече.

— Да, главный тренер Шахтера Йовичевич недавно говорил, что Черноморец лучшая команда при прессинге и контрпрессинге…

— Прессинг у них достаточно приличный. Но есть и проблемы, когда мяч попадает за спину защитникам Моряков. Тогда их соперники много моментов создают у ворот Непогодова.

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— Ты снова здорово действовал в отборах, начиная голевые атаки…

— Ничего не могу комментировать, я делаю свою работу.

— После счета 2:0 стало легче дышать?

— Мы чуть расслабились в концовке первого тайма и поэтому пропустили мяч в свои ворота.

— Эмоции в раздевалке были сильные?

— Была злость на самих себя, ведь мы несколько хороших моментов не реализовали. Мы вполне могли закрывать игру до перерыва.

— Следующий матч уже в среду. "Заря"принимает "Верес". Что ты скажешь о будущем сопернике?

"Верес" – хорошая, боевая команда, которая впервые выиграла за долгое время. Они приедут к нам злые. Но мы будем стараться, - рассказал Бражко.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Владимир Бражко
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.05.2023 в 10:47
у ЧО нет голкипера --это основная проблема и много не нужных игроков которые только сидят на лавке занимают чужие места
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