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Бражко: У Черноморца проблемы, когда мяч попадает за спину защитникам
Хавбек "Зари" рассказал о матче с одесским клубом
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Владимир Бражко прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в матче 23-го тура УПЛ.
— Любой матч складывается непросто. У одесситов такая тактика – играть одному игроку против одного футболиста по всему полю. Но мы к этому подготовились. У нас было достаточно моментов, чтобы победить в этой встрече.
— Да, главный тренер Шахтера Йовичевич недавно говорил, что Черноморец лучшая команда при прессинге и контрпрессинге…
— Прессинг у них достаточно приличный. Но есть и проблемы, когда мяч попадает за спину защитникам Моряков. Тогда их соперники много моментов создают у ворот Непогодова.
— Ты снова здорово действовал в отборах, начиная голевые атаки…
— Ничего не могу комментировать, я делаю свою работу.
— После счета 2:0 стало легче дышать?
— Мы чуть расслабились в концовке первого тайма и поэтому пропустили мяч в свои ворота.
— Эмоции в раздевалке были сильные?
— Была злость на самих себя, ведь мы несколько хороших моментов не реализовали. Мы вполне могли закрывать игру до перерыва.
— Следующий матч уже в среду. "Заря"принимает "Верес". Что ты скажешь о будущем сопернике?
— "Верес" – хорошая, боевая команда, которая впервые выиграла за долгое время. Они приедут к нам злые. Но мы будем стараться, - рассказал Бражко.
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