Шахтер сыграет с Минаем, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая

Мы подготовили для вас перечень матчей, которые будет интересно просмотреть в течение следующей недели – с 1 по 7 мая.

Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Среда, 3 мая

Наша любимая УПЛ не дает долго по ней скучать. 24-й тур подарит матчи с участием лидирующей тройки. Кроме того, в списке будут поединки из Англии, Италии и Испании.

"Днепр-1" – "Металлист". 13:00. УПЛ. УНИАН

"Шахтер" - "Минай". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Львов" – "Александрия". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Черноморец" – "Колос". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Заря" - "Верес". 15:00. УПЛ. УНИАН

"Аталанта" - "Специя". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Валенсия" – "Вильярреал". 20:30. Ла Лига. MEGOGO

"Милан" – "Кремонезе". 22:00. Серия А. MEGOGO

"Монца" - "Рома". 22:00. Серия А. MEGOGO

"Верона" – "Интер". 22:00. Серия А. MEGOGO

"Ливерпуль" – "Фулхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Ман Сити" – "Вест Хэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Четверг, 4 мая

Сможет ли "Динамо" под руководством Шовковского обыграть "Ворсклу" Скрипника, которая уже на пороге еврокубковой зоны? Увидим. А еще ждем чемпионства "Наполи", верим, что будет феерический матч между "Брайтоном" и МЮ, и болеем за Цыганкова в игре с "Мальоркой".

"Ингулец" - "Кривбасс". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Металлист 1925" - "Рух". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Ворскла" – "Динамо". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Жирона" - "Мальорка". 20:30. Ла Лига. MEGOGO

"Удинезе" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Брайтон" – МЮ. 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Пятница, 5 мая

В этот раз в последний рабочий день недели будет меньше футбола, но не без него. Говорят, "Байер" Хаби Алонсон сейчас очень симпатичен. Как раз леверкузенцы сыграют с "Кельном".

"Байер" – "Кельн". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

Суббота, 6 мая

Продолжаем следить за чемпионской интригой в АПЛ – хватит ли Сити на конец сезона, на этот раз они играют с "Лидсом". Втихую "Борнмут" догнал "Челси", теперь они сыграют очный поединок. Но наиболее интересным, по нашему мнению, будет противостояние "Ливерпуля" и "Брентфорда".

В Италии сразу два топ-противостояния между римскими и миланскими грандами. А во Франции поединок за серебро между "Лансом" и "Марселем" (надеемся, Малиновский к тому времени вернется). Ну и Германия, как без нее. А на десерт – финал Кубка Испании.

"Милан" – "Лацио". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Фрайбург" – "Лейпциг". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Борнмут" – "Челси". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Лидс". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Рома" – "Интер". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Ливерпуль" – "Брентфорд". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Вердер" – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Ланс" - "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Реал" - "Осасуна". 23:00. Кубок Испании. MEGOGO

Воскресенье, 7 мая

Руслан Ротань проверит на крепость "Шахтер", а "Днепр-1" будет сдавать зачет Роману Григорчуку. В АПЛ топ-противостояние между "Ньюкаслом" и "Арсеналом", хотя и "Вест Хэм" - МЮ найдет своего зрителя. В Италии внимание привлекает матч "Аталанта" – "Ювентус".