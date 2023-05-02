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Шахтер сыграет с Минаем, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая

Премьер-лига
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(5 голосов)

Двигаемся к завершению сезона

Шахтер сыграет с Минаем, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Мы подготовили для вас перечень матчей, которые будет интересно просмотреть в течение следующей недели – с 1 по 7 мая.

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Среда, 3 мая

Наша любимая УПЛ не дает долго по ней скучать. 24-й тур подарит матчи с участием лидирующей тройки. Кроме того, в списке будут поединки из Англии, Италии и Испании.

  • "Днепр-1" – "Металлист". 13:00. УПЛ. УНИАН
  • "Шахтер" - "Минай". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Львов" – "Александрия". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Черноморец" – "Колос". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Заря" - "Верес". 15:00. УПЛ. УНИАН
  • "Аталанта" - "Специя". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Валенсия" – "Вильярреал". 20:30. Ла Лига. MEGOGO
  • "Милан" – "Кремонезе". 22:00. Серия А. MEGOGO
  • "Монца" - "Рома". 22:00. Серия А. MEGOGO
  • "Верона" – "Интер". 22:00. Серия А. MEGOGO
  • "Ливерпуль" – "Фулхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Ман Сити" – "Вест Хэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Четверг, 4 мая

Сможет ли "Динамо" под руководством Шовковского обыграть "Ворсклу" Скрипника, которая уже на пороге еврокубковой зоны? Увидим. А еще ждем чемпионства "Наполи", верим, что будет феерический матч между "Брайтоном" и МЮ, и болеем за Цыганкова в игре с "Мальоркой".

  • "Ингулец" - "Кривбасс". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Металлист 1925" - "Рух". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Ворскла" – "Динамо". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Жирона" - "Мальорка". 20:30. Ла Лига. MEGOGO
  • "Удинезе" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Брайтон" – МЮ. 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Пятница, 5 мая

В этот раз в последний рабочий день недели будет меньше футбола, но не без него. Говорят, "Байер" Хаби Алонсон сейчас очень симпатичен. Как раз леверкузенцы сыграют с "Кельном".

  • "Байер" – "Кельн". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

Суббота, 6 мая

Продолжаем следить за чемпионской интригой в АПЛ – хватит ли Сити на конец сезона, на этот раз они играют с "Лидсом". Втихую "Борнмут" догнал "Челси", теперь они сыграют очный поединок. Но наиболее интересным, по нашему мнению, будет противостояние "Ливерпуля" и "Брентфорда".

В Италии сразу два топ-противостояния между римскими и миланскими грандами. А во Франции поединок за серебро между "Лансом" и "Марселем" (надеемся, Малиновский к тому времени вернется). Ну и Германия, как без нее. А на десерт – финал Кубка Испании.

  • "Милан" – "Лацио". 16:00. Серия А. MEGOGO
  • "Фрайбург" – "Лейпциг". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Борнмут" – "Челси". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Манчестер Сити" – "Лидс". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Рома" – "Интер". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Ливерпуль" – "Брентфорд". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Вердер" – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Ланс" - "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Реал" - "Осасуна". 23:00. Кубок Испании. MEGOGO

Воскресенье, 7 мая

Руслан Ротань проверит на крепость "Шахтер", а "Днепр-1" будет сдавать зачет Роману Григорчуку. В АПЛ топ-противостояние между "Ньюкаслом" и "Арсеналом", хотя и "Вест Хэм" - МЮ найдет своего зрителя. В Италии внимание привлекает матч "Аталанта" – "Ювентус".

  • "Черноморец" – "Днепр-1". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Металлист" – "Львов". 13:00. УПЛ. УНИАН
  • "Аталанта" - "Ювентус". 13:30. Серия А. MEGOGO
  • "Александрия" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Ньюкасл" – "Арсенал". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Вольфсбург" – "Боруссия" Д. 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Наполи" - "Фиорентина". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Вест Хэм" – МЮ. 21:00. АПЛ. Setanta Sports
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В статье: Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Ла Лига Украинская Премьер-лига
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.05.2023 в 10:40
кто такой Зина --игрок с длинным языком
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