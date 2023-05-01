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Зинченко встретит Мудрика, два матча Цыганкова, тур УПЛ. Расписание футбола на 1-7 мая
Двигаемся к завершению сезона
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
Мы подготовили для вас перечень матчей, которые будет интересно просмотреть в течение следующей недели – с 1 по 7 мая.
Понедельник, 1 мая
Будут сразу два матча с участием украинских легионеров – Миколенко и Цыганкова. А перед вечерними поединками ожидается интересное противостояние в Первой лиге – ЛНЗ попытается помешать "Полесью" выйти на первое место.
- ЛНЗ – "Полесье". 13:00. Первая лига. YouTube
- "Лестер" – "Эвертон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Севилья" - "Жирона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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Вторник, 2 мая
Нельзя пропустить лондонское дерби с украинским привкусом. Верим, что Зинченко встретит Мудрика прямо на футбольном поле. Ну и канониры должны доказывать, что еще сразятся за чемпионство. Если же Англия вам не интересна, то следите за испанскими грандами.
- "Барселона" - "Осасуна". 20:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Арсенал" – "Челси". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Реал Сосьедад" - "Реал". 23:00. Ла Лига. MEGOGO
Среда, 3 мая
Наша любимая УПЛ не дает долго по ней скучать. 24-й тур подарит матчи с участием лидирующей тройки. Кроме того, в списке будут поединки из Англии, Италии и Испании.
- "Днепр-1" – "Металлист". 13:00. УПЛ. УНИАН
- "Шахтер" - "Минай". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Львов" – "Александрия". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Черноморец" – "Колос". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Заря" - "Верес". 15:00. УПЛ. УНИАН
- "Аталанта" - "Специя". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Валенсия" – "Вильярреал". 20:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Милан" – "Кремонезе". 22:00. Серия А. MEGOGO
- "Монца" - "Рома". 22:00. Серия А. MEGOGO
- "Верона" – "Интер". 22:00. Серия А. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Фулхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Ман Сити" – "Вест Хэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Четверг, 4 мая
Сможет ли "Динамо" под руководством Шовковского обыграть "Ворсклу" Скрипника, которая уже на пороге еврокубковой зоны? Увидим. А еще ждем чемпионства "Наполи", верим, что будет феерический матч между "Брайтоном" и МЮ, и болеем за Цыганкова в игре с "Мальоркой".
- "Ингулец" - "Кривбасс". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Металлист 1925" - "Рух". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Ворскла" – "Динамо". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Жирона" - "Мальорка". 20:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Удинезе" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Брайтон" – МЮ. 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Пятница, 5 мая
В этот раз в последний рабочий день недели будет меньше футбола, но не без него. Говорят, "Байер" Хаби Алонсон сейчас очень симпатичен. Как раз леверкузенцы сыграют с "Кельном".
- "Байер" – "Кельн". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
Суббота, 6 мая
Продолжаем следить за чемпионской интригой в АПЛ – хватит ли Сити на конец сезона, на этот раз они играют с "Лидсом". Втихую "Борнмут" догнал "Челси", теперь они сыграют очный поединок. Но наиболее интересным, по нашему мнению, будет противостояние "Ливерпуля" и "Брентфорда".
В Италии сразу два топ-противостояния между римскими и миланскими грандами. А во Франции поединок за серебро между "Лансом" и "Марселем" (надеемся, Малиновский к тому времени вернется). Ну и Германия, как без нее. А на десерт – финал Кубка Испании.
- "Милан" – "Лацио". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Фрайбург" – "Лейпциг". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Борнмут" – "Челси". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Манчестер Сити" – "Лидс". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Рома" – "Интер". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Брентфорд". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Вердер" – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Ланс" - "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Реал" - "Осасуна". 23:00. Кубок Испании. MEGOGO
Воскресенье, 7 мая
Руслан Ротань проверит на крепость "Шахтер", а "Днепр-1" будет сдавать зачет Роману Григорчуку. В АПЛ топ-противостояние между "Ньюкаслом" и "Арсеналом", хотя и "Вест Хэм" - МЮ найдет своего зрителя. В Италии внимание привлекает матч "Аталанта" – "Ювентус".
- "Черноморец" – "Днепр-1". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Металлист" – "Львов". 13:00. УПЛ. УНИАН
- "Аталанта" - "Ювентус". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Александрия" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Ньюкасл" – "Арсенал". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Вольфсбург" – "Боруссия" Д. 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Наполи" - "Фиорентина". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Вест Хэм" – МЮ. 21:00. АПЛ. Setanta Sports
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