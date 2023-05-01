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Петряк: Зная себя и наших докторов, думаю восстановлюсь за полтора месяца
Полузащитник "Шахтера" травмировался в марте
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Иван Петряк рассказал о своем восстановлении после травмы, которую он получил в марте.
"Сейчас, честно говоря, скучная работа. Понемногу начинаю вливаться. Только вчера снял специальную обувь. Первый этап после операции скучный, но эта работа необходима. Прокачиваю голеностоп, мышцы, работаю над прессом, руками.
Когда узнал, что мне необходима операция, немного впал в депрессию, но два-три дни и отошел. Понял, что ничего не могу изменить, а плакать это не выход. Работаю с хорошим настроением. Период реабилитации три месяца, но зная себя и наших докторов, думаю восстановлюсь за полтора.
Как я травмировался? Шел дождь и было скользко - я бежал за мячом, быстро остановился, ноги поехали и я своим же весом упал на ногу. Услышал хруст три раза. Потом когда сделали МРТ сказали, что я порвал все, что можно.
Я команде уже на поле уже не помощник, но стараюсь помогать в раздевалке и на тренировках, поддерживать атмосферу", - рассказал Петряк в комментарии клубного YouTube-канала.
В текущем сезоне Петряк отыграл 22 матча за "Шахтер" во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 ассист.
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