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Петряк: Зная себя и наших докторов, думаю восстановлюсь за полтора месяца

Премьер-лига
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Полузащитник "Шахтера" травмировался в марте

Петряк: Зная себя и наших докторов, думаю восстановлюсь за полтора месяца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Иван Петряк рассказал о своем восстановлении после травмы, которую он получил в марте.

"Сейчас, честно говоря, скучная работа. Понемногу начинаю вливаться. Только вчера снял специальную обувь. Первый этап после операции скучный, но эта работа необходима. Прокачиваю голеностоп, мышцы, работаю над прессом, руками.

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Когда узнал, что мне необходима операция, немного впал в депрессию, но два-три дни и отошел. Понял, что ничего не могу изменить, а плакать это не выход. Работаю с хорошим настроением. Период реабилитации три месяца, но зная себя и наших докторов, думаю восстановлюсь за полтора.

Как я травмировался? Шел дождь и было скользко - я бежал за мячом, быстро остановился, ноги поехали и я своим же весом упал на ногу. Услышал хруст три раза. Потом когда сделали МРТ сказали, что я порвал все, что можно.

Я команде уже на поле уже не помощник, но стараюсь помогать в раздевалке и на тренировках, поддерживать атмосферу", - рассказал Петряк в комментарии клубного YouTube-канала.

В текущем сезоне Петряк отыграл 22 матча за "Шахтер" во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 ассист.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк)
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