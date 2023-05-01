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Ващук: Шовковский должен вдохновить игроков Динамо на новые победы
Экс-игрок "бело-синих" считает кандидатуру СаШо правильной
Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал временное назначение Александра Шовковского на тренерский мостик столичного клуба.
Напомним, 48-летний специалист будет руководить командой, пока Мирча Луческу будет восстанавливаться после операции.
"Ну а кого бы вы предложили на это место, если не Шовковского? В конце концов, его кандидатуру подал Мирча Луческу, который по совместной работе знает все сильные черты Саши ...
Иногда футбольный коллектив нужно встряхнуть, чтобы он стал лучше играть. Думаю, новый тренер это сделает. Мы сейчас на четвертом месте, и это удручает. Саша привык быть чемпионом. Он должен вдохновить нынешних игроков "Динамо" на новые победы", - сказал Ващук.
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