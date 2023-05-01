Вернидуб: Нравится наблюдать за стратегиями игры Нагельсманна

Наставник криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, на кого из современных тренеров он равняется.

"Мне всегда нравилось наблюдать за такими тренерами как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола. Они - знаковые тренеры, которые создают большой футбол. Тот же Карло Анчелотти, который построил семью футбольного клуба "Реал".

Также в современном футболе мне нравится наблюдать за стратегиями игры Юлиана Нагельсманна. Он - молодой, амбициозный, с новым взглядом", - рассказал Вернидуб.