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Вернидуб: Нравится наблюдать за стратегиями игры Нагельсманна
Специалист рассказал, на кого из современных тренеров он равняется
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Наставник криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, на кого из современных тренеров он равняется.
"Мне всегда нравилось наблюдать за такими тренерами как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола. Они - знаковые тренеры, которые создают большой футбол. Тот же Карло Анчелотти, который построил семью футбольного клуба "Реал".
Также в современном футболе мне нравится наблюдать за стратегиями игры Юлиана Нагельсманна. Он - молодой, амбициозный, с новым взглядом", - рассказал Вернидуб.
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