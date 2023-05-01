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Вернидуб: Нравится наблюдать за стратегиями игры Нагельсманна

Премьер-лига
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Специалист рассказал, на кого из современных тренеров он равняется

Вернидуб: Нравится наблюдать за стратегиями игры Нагельсманна

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Наставник криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, на кого из современных тренеров он равняется.

"Мне всегда нравилось наблюдать за такими тренерами как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола. Они - знаковые тренеры, которые создают большой футбол. Тот же Карло Анчелотти, который построил семью футбольного клуба "Реал".

Также в современном футболе мне нравится наблюдать за стратегиями игры Юлиана Нагельсманна. Он - молодой, амбициозный, с новым взглядом", - рассказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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