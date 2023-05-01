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Есть жизнь на Марсе! Акценты зрителя на играх 23-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - Олександр Приходько
Вы когда-нибудь пробовали смотреть наш футбол, да еще в худшие для него времена, девять-десять часов подряд? В минувшую субботу УПЛ предоставила мне такую экстремальную возможность. И что вы думаете, я таки-выжил!!! И даже ни разу не заснул! Что уж тогда говорить про пятницу, чьи шесть часов смотрелись легче?
Мне невероятно повезло, что этот тур оказался под стать предыдущему, а то и веселее. Достаточно сказать, что не забивала лишь одна команда – хозяин колхозного огорода, каким он смотрелся на фоне неизменного сортира и в сравнении с другими полями. Жизнь налаживается? А ведь еще две недели назад казалось, что она оставила эту планету.
- Колос – Шахтер 1:3
- Ингулец – Днепр-1 0:2
- Заря – Черноморец 3:1
- Металлист – Динамо 1:3
- Кривбасс – Александрия 2:1
- Рух – Ворскла 1:1
- Минай – Металлист 1925 1:1
- Верес – Львов 3:2
Зрелищность. Более результативная половина матчей действительно была и более смотрибельной. Самый высокий процент футбола узрел в Ковалевке. Из этих четырех игр, если их сравнивать между собой, менее событийной оказалась встреча "Зари" с "Черноморцем".
Остальные поединки смотрелись средне, но ни один из них я бы откровенно не забраковал. Лучшим из средних назову матч в Кривом Роге. И да, методом исключения, натужнее других смотрелась игра в Петрово. Особенно ее первый тайм, ставший худшим в туре.
Интрига. К сожалению для одессита, раньше всех отстрелялась "Заря". Ее второй гол, забитый Антюхом на 34-й минуте, на мой взгляд, фактически поставил крест на надеждах "Черноморца".
"Шахтер", по сути, решил свою задачу на 52-й минуте, когда Траоре вывел его вперед в Ковалевке. Тогда как "Днепру-1" понадобилось на шесть минут больше – пенальти, реализованный Довбиком означал конец для "Ингульца".
Другой 11-метровый, забитый Витенчуком в Минае, подвел ничейную черту под матчем с "Металлистом 1925" на 73-й минуте. На этом футбол в чистом виде закончился. Второй мяч "Кривбасса", чьим автором стал Микитышин, ознаменовал собой поражение "Александрии" на 81-й минуте. "Металлист" мог сравнять счет в игре с "Динамо" еще тремя минутами позже, но Нещерет справился со штрафным ударом Пороха.
Уже в компенсированное время пытался спасти от поражения "Львов" Беляев, чей удар парировал кипер "Вереса" Ющишин. А еще позже Климчуку удалось это сделать для "Руха": его гол с пенальти принес ничью с "Ворсклой". Словом, интриги было в достатке.
Логика. Не так обстояло дело с закономерностью результатов. Абсолютно точно отразил игровую картину лишь счет 3:1 в пользу "Динамо" в поединке с "Металлистом".
Победа "Днепра-1" над "Ингульцом" должна была бы выглядеть в цифрах скромнее. И, если не принимать во внимание полумоменты, то же самое могу сказать об успехах "Шахтера" и "Зари".
Другая половина матчей завершилась нелогичным исходом, с точки зрения соотношения голевых моментов.
"Верес" как бы забил "лишний" гол "Львову" - красная цена этой игре выражалась в счете 2:2. "Ворскла" вполне "наиграла" на победу с "Рухом", еще больше это касается "Миная" в поединке с "Металлистом 1925". "Александрия" же проиграла в Кривом Роге матч, который по-хорошему могла бы и выиграть.
Судейство. Почти все решения арбитров в туре у меня не вызывали решительных вопросов. Исключение составили два матча.
"Металлист" - "Динамо". Не назначенный пенальти в ворота хозяев поля на 72-й минуте, после контакта Пати с Ванатом, при счете 0:1. Юстас подтвердил мои смутные сомненья: "Без сомнений – пенальти. Наступил на ногу".
"Ингулец" - "Днепр-1". Не назначенный пенальти в ворота гостей на 26-й минуте, в эпизоде Сарапий – Клименко, при счете 0:0: "Мы уже говорили о толчках. Та же тема. Видимо, это сейчас считается в судействе недостаточным для пенальти".
Там же, 58-я минута – пенальти за фол Клименко на Гуцуляке и 0:1: "Повторы не дали четкого представления. В динамике удар по ноге вроде был, но с уверенностью этого сказать не могу".
Итак, по большому счету предъявить судьям мы можем лишь одну результативную ошибку, не повлиявшую на исход игры в Ужгороде. В Петрово же моему "штатному" консультанту рассеять туман в этот раз не особенно удалось. По объективным обстоятельствам: размытости рекомендаций арбитрам и низкому качеству повторов.
Везение. Больше всех подфартило "Металлисту 1925". При счете 0:0, перед самым свистком на перерыв Вишневский пробил в стойку его ворот. Забей он тогда этот гол в раздевалку, и все могло бы пойти по иному сценарию. А так, напомню, в начале второго тайма "Минай" пропустил и вынужден был отыгрываться.
Чаще других везло другой харьковской команде. Еще на 30-й минуте, при 0:0, после удара Андриевского от пропущенного мяча "Металлист" спасла штанга. А свой единственный гол команда Огненовича забила после того как киевлянин Попов банально поскользнулся, и путь к воротам "Динамо" был открыт.
Была еще штанга после удара львовянина Богунова по воротам "Вереса", при счете 1:2, но "Львов" и так сравняет счет уже через пять минут.
Личности. Для меня вне конкуренции в этом туре Бондаренко из "Шахтера" - семь участий в ярчайших эпизодах игры, включая все три гола его команды. Вторым назову киевлянина Буяльского – пять таких моментов и участие в двух забитых мячах соответственно. Третьим у меня будет Калитвинцев ("Александрия") – те же пять случаев.
С точки зрения эффективности действий, нельзя не выделить Герреро из "Зари", а также Свржняка из "Львова".
Вратари не блистали. Что Волынец ("Колос"), что Клищук ("Кривбасс") запомнились скорее на матово бледном фоне своих коллег по этому неблагодарному ремеслу.
Симпатии. Однозначно больше всех в футбол для зрителя играл "Шахтер". Вторым по праву могу назвать "Динамо". В тройку, и уже в который раз, включу "Верес". Мне также импонировало то, во что играли или пытались играть "Александрия", "Львов" и "Заря".
"Ингулец" действительно был худшим в этом туре: один голевой момент в матче. Лишь два на счету "Металлиста 1925", и оба – после угловых. Почти то же самое могу сказать о "Кривбассе", чьи оба шанса увенчались голами, а значит формально он на коне. И как в той старой песне беспризорников: ты трогать его не моги, не моги за его малый рост…
Таблица. Свершилось – "Александрия" уже наплодила себе конкурентов, и теперь ей в спину дышит одолевший ее "Кривбасс", за которым поспевают "Ворскла" с "Колосом". Вот полное ощущение, что перед Ротанем стоит задача не допустить попадания команды в еврокубки!
Тем временем "Металлист 1925" и "Ингулец" вернулись в компанию смертных, оспаривающих место под солнцем УПЛ – из зоны плей-офф с Первой лигой до них уже подать рукой, и тяжело сейчас дышится всей нижней половине таблицы.
Отмечаем, что вырвался из зоны риска "Верес", на смену которому туда опустился "Минай". И туда же снизу приподнялся "Рух", рокировавшись с "Металлистом", который составляет тандем аутсайдеров с все более безнадежным "Львовом".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|+39
|56
|2
|СК Днепр-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|+29
|51
|3
|Заря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|+20
|49
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|5
|ФК Александрия
|22
|8
|10
|4
|34-28
|+6
|34
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|-6
|31
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|-3
|30
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|-4
|30
|9
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|-15
|26
|10
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|-6
|26
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|-6
|24
|12
|Черноморец
|23
|5
|8
|10
|23-32
|-9
|23
|13
|ФК Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|-10
|23
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|-12
|20
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|-14
|19
|16
|ФК Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|-24
|13
Анонсы. Бросается в глаза вывеска "Ворскла" - "Динамо". Обе команды, я бы сказал, находятся в реабилитационной стадии, и обеим есть за что бороться. В смысле той же Европы. Да-да, и для Киева тоже: приоритет Лиги Европы в сравнении с Лигой конференций еще никто не отменял.
На уровне интуиции (которая, впрочем, частенько подводит автора) привлекает внимание противостояние "Зари" и "Вереса". В надежде на то, что как раз противного стояния на поле тут следует ожидать менее всего – обе команды из когорты зрелищных.
Остальные матчи для меня как-то слились в однообразную массу. Что не означает их обязательной неинтересности. Повторюсь: есть жизнь на Марсе! И тележка с больным таки-разворачивается в сторону реанимации. Боюсь сглазить – тем более, впереди два тура в течение недели. Обычно это, как правило, не к добру…
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