Есть жизнь на Марсе! Акценты зрителя на играх 23-го тура УПЛ

Вы когда-нибудь пробовали смотреть наш футбол, да еще в худшие для него времена, девять-десять часов подряд? В минувшую субботу УПЛ предоставила мне такую экстремальную возможность. И что вы думаете, я таки-выжил!!! И даже ни разу не заснул! Что уж тогда говорить про пятницу, чьи шесть часов смотрелись легче?

Мне невероятно повезло, что этот тур оказался под стать предыдущему, а то и веселее. Достаточно сказать, что не забивала лишь одна команда – хозяин колхозного огорода, каким он смотрелся на фоне неизменного сортира и в сравнении с другими полями. Жизнь налаживается? А ведь еще две недели назад казалось, что она оставила эту планету.

Колос – Шахтер 1:3

Ингулец – Днепр-1 0:2

Заря – Черноморец 3:1

Металлист – Динамо 1:3

Кривбасс – Александрия 2:1

Рух – Ворскла 1:1

Минай – Металлист 1925 1:1

Верес – Львов 3:2

Зрелищность. Более результативная половина матчей действительно была и более смотрибельной. Самый высокий процент футбола узрел в Ковалевке. Из этих четырех игр, если их сравнивать между собой, менее событийной оказалась встреча "Зари" с "Черноморцем".

Остальные поединки смотрелись средне, но ни один из них я бы откровенно не забраковал. Лучшим из средних назову матч в Кривом Роге. И да, методом исключения, натужнее других смотрелась игра в Петрово. Особенно ее первый тайм, ставший худшим в туре.

Интрига. К сожалению для одессита, раньше всех отстрелялась "Заря". Ее второй гол, забитый Антюхом на 34-й минуте, на мой взгляд, фактически поставил крест на надеждах "Черноморца".

"Шахтер", по сути, решил свою задачу на 52-й минуте, когда Траоре вывел его вперед в Ковалевке. Тогда как "Днепру-1" понадобилось на шесть минут больше – пенальти, реализованный Довбиком означал конец для "Ингульца".

Другой 11-метровый, забитый Витенчуком в Минае, подвел ничейную черту под матчем с "Металлистом 1925" на 73-й минуте. На этом футбол в чистом виде закончился. Второй мяч "Кривбасса", чьим автором стал Микитышин, ознаменовал собой поражение "Александрии" на 81-й минуте. "Металлист" мог сравнять счет в игре с "Динамо" еще тремя минутами позже, но Нещерет справился со штрафным ударом Пороха.

Уже в компенсированное время пытался спасти от поражения "Львов" Беляев, чей удар парировал кипер "Вереса" Ющишин. А еще позже Климчуку удалось это сделать для "Руха": его гол с пенальти принес ничью с "Ворсклой". Словом, интриги было в достатке.

Логика. Не так обстояло дело с закономерностью результатов. Абсолютно точно отразил игровую картину лишь счет 3:1 в пользу "Динамо" в поединке с "Металлистом".

Победа "Днепра-1" над "Ингульцом" должна была бы выглядеть в цифрах скромнее. И, если не принимать во внимание полумоменты, то же самое могу сказать об успехах "Шахтера" и "Зари".

Другая половина матчей завершилась нелогичным исходом, с точки зрения соотношения голевых моментов.

"Верес" как бы забил "лишний" гол "Львову" - красная цена этой игре выражалась в счете 2:2. "Ворскла" вполне "наиграла" на победу с "Рухом", еще больше это касается "Миная" в поединке с "Металлистом 1925". "Александрия" же проиграла в Кривом Роге матч, который по-хорошему могла бы и выиграть.

Судейство. Почти все решения арбитров в туре у меня не вызывали решительных вопросов. Исключение составили два матча.

"Металлист" - "Динамо". Не назначенный пенальти в ворота хозяев поля на 72-й минуте, после контакта Пати с Ванатом, при счете 0:1. Юстас подтвердил мои смутные сомненья: "Без сомнений – пенальти. Наступил на ногу".

"Ингулец" - "Днепр-1". Не назначенный пенальти в ворота гостей на 26-й минуте, в эпизоде Сарапий – Клименко, при счете 0:0: "Мы уже говорили о толчках. Та же тема. Видимо, это сейчас считается в судействе недостаточным для пенальти".

Там же, 58-я минута – пенальти за фол Клименко на Гуцуляке и 0:1: "Повторы не дали четкого представления. В динамике удар по ноге вроде был, но с уверенностью этого сказать не могу".

Итак, по большому счету предъявить судьям мы можем лишь одну результативную ошибку, не повлиявшую на исход игры в Ужгороде. В Петрово же моему "штатному" консультанту рассеять туман в этот раз не особенно удалось. По объективным обстоятельствам: размытости рекомендаций арбитрам и низкому качеству повторов.

Везение. Больше всех подфартило "Металлисту 1925". При счете 0:0, перед самым свистком на перерыв Вишневский пробил в стойку его ворот. Забей он тогда этот гол в раздевалку, и все могло бы пойти по иному сценарию. А так, напомню, в начале второго тайма "Минай" пропустил и вынужден был отыгрываться.

Чаще других везло другой харьковской команде. Еще на 30-й минуте, при 0:0, после удара Андриевского от пропущенного мяча "Металлист" спасла штанга. А свой единственный гол команда Огненовича забила после того как киевлянин Попов банально поскользнулся, и путь к воротам "Динамо" был открыт.

Была еще штанга после удара львовянина Богунова по воротам "Вереса", при счете 1:2, но "Львов" и так сравняет счет уже через пять минут.

Личности. Для меня вне конкуренции в этом туре Бондаренко из "Шахтера" - семь участий в ярчайших эпизодах игры, включая все три гола его команды. Вторым назову киевлянина Буяльского – пять таких моментов и участие в двух забитых мячах соответственно. Третьим у меня будет Калитвинцев ("Александрия") – те же пять случаев.

С точки зрения эффективности действий, нельзя не выделить Герреро из "Зари", а также Свржняка из "Львова".

Вратари не блистали. Что Волынец ("Колос"), что Клищук ("Кривбасс") запомнились скорее на матово бледном фоне своих коллег по этому неблагодарному ремеслу.

Симпатии. Однозначно больше всех в футбол для зрителя играл "Шахтер". Вторым по праву могу назвать "Динамо". В тройку, и уже в который раз, включу "Верес". Мне также импонировало то, во что играли или пытались играть "Александрия", "Львов" и "Заря".

"Ингулец" действительно был худшим в этом туре: один голевой момент в матче. Лишь два на счету "Металлиста 1925", и оба – после угловых. Почти то же самое могу сказать о "Кривбассе", чьи оба шанса увенчались голами, а значит формально он на коне. И как в той старой песне беспризорников: ты трогать его не моги, не моги за его малый рост…

Таблица. Свершилось – "Александрия" уже наплодила себе конкурентов, и теперь ей в спину дышит одолевший ее "Кривбасс", за которым поспевают "Ворскла" с "Колосом". Вот полное ощущение, что перед Ротанем стоит задача не допустить попадания команды в еврокубки!

Тем временем "Металлист 1925" и "Ингулец" вернулись в компанию смертных, оспаривающих место под солнцем УПЛ – из зоны плей-офф с Первой лигой до них уже подать рукой, и тяжело сейчас дышится всей нижней половине таблицы.

Отмечаем, что вырвался из зоны риска "Верес", на смену которому туда опустился "Минай". И туда же снизу приподнялся "Рух", рокировавшись с "Металлистом", который составляет тандем аутсайдеров с все более безнадежным "Львовом".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 +39 56 2 СК Днепр-1 22 16 3 3 48-19 +29 51 3 Заря 23 15 4 4 48-28 +20 49 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 5 ФК Александрия 22 8 10 4 34-28 +6 34 6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 -6 31 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 -3 30 8 Колос 23 8 6 9 20-24 -4 30 9 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 -15 26 10 Ингулец 23 7 5 11 20-26 -6 26 11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 12 Черноморец 23 5 8 10 23-32 -9 23 13 ФК Минай 23 5 8 10 17-27 -10 23 14 Рух 23 4 8 11 23-35 -12 20 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19 16 ФК Львов 23 3 4 16 18-42 -24 13

Анонсы. Бросается в глаза вывеска "Ворскла" - "Динамо". Обе команды, я бы сказал, находятся в реабилитационной стадии, и обеим есть за что бороться. В смысле той же Европы. Да-да, и для Киева тоже: приоритет Лиги Европы в сравнении с Лигой конференций еще никто не отменял.

На уровне интуиции (которая, впрочем, частенько подводит автора) привлекает внимание противостояние "Зари" и "Вереса". В надежде на то, что как раз противного стояния на поле тут следует ожидать менее всего – обе команды из когорты зрелищных.

Остальные матчи для меня как-то слились в однообразную массу. Что не означает их обязательной неинтересности. Повторюсь: есть жизнь на Марсе! И тележка с больным таки-разворачивается в сторону реанимации. Боюсь сглазить – тем более, впереди два тура в течение недели. Обычно это, как правило, не к добру…