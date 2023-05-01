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Ризнык: Только пришел в Шахтер и так вышло, что травмировался

Премьер-лига
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Голкипер почти порвал сухожилие

Ризнык: Только пришел в Шахтер и так вышло, что травмировался

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о своей травме, которую он получил после переходу в донецкую команду.

"Только пришел в команду, старался доказывать, конкурировать за место в старте, но вышло как вышло. Где-то поле подвело, где-то я сильно хотел что-то сделать более правильно. Так вышло, что очень далеко поехала нога и случилась такая травма, на такой срок.

Мысли были, лишь бы недолго, поскорее бы вернуться в общую группу. А так сказали, что три месяца еще - сначала было очень тяжело, а сейчас уже тренируюсь, чтобы поскорее выздороветь.

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Момент травмы? Был выпад ногой - пятка очень далеко пошла вперед, я не смог ее остановить, и вышло так, что почти порвал сухожилие.

В команде меня все поддержали. Это футбол, тут без травм не бывает. Главное не зацикливаться на этой травме и хорошо восстановится. Я на днях сделаю МРТ, а там доктора будут решать, сколько еще осталось", - рассказал Ризнык.

Напомним, Ризнык перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" этой зимой, но пока не дебютировал за команду из-за повреждения.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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