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Ризнык: Только пришел в Шахтер и так вышло, что травмировался
Голкипер почти порвал сухожилие
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о своей травме, которую он получил после переходу в донецкую команду.
"Только пришел в команду, старался доказывать, конкурировать за место в старте, но вышло как вышло. Где-то поле подвело, где-то я сильно хотел что-то сделать более правильно. Так вышло, что очень далеко поехала нога и случилась такая травма, на такой срок.
Мысли были, лишь бы недолго, поскорее бы вернуться в общую группу. А так сказали, что три месяца еще - сначала было очень тяжело, а сейчас уже тренируюсь, чтобы поскорее выздороветь.
Момент травмы? Был выпад ногой - пятка очень далеко пошла вперед, я не смог ее остановить, и вышло так, что почти порвал сухожилие.
В команде меня все поддержали. Это футбол, тут без травм не бывает. Главное не зацикливаться на этой травме и хорошо восстановится. Я на днях сделаю МРТ, а там доктора будут решать, сколько еще осталось", - рассказал Ризнык.
Напомним, Ризнык перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" этой зимой, но пока не дебютировал за команду из-за повреждения.
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