Ризнык: Только пришел в Шахтер и так вышло, что травмировался

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о своей травме, которую он получил после переходу в донецкую команду.

"Только пришел в команду, старался доказывать, конкурировать за место в старте, но вышло как вышло. Где-то поле подвело, где-то я сильно хотел что-то сделать более правильно. Так вышло, что очень далеко поехала нога и случилась такая травма, на такой срок.

Мысли были, лишь бы недолго, поскорее бы вернуться в общую группу. А так сказали, что три месяца еще - сначала было очень тяжело, а сейчас уже тренируюсь, чтобы поскорее выздороветь.