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Шапаренко вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хабвек завершил длительное восстановление после тяжелой травмы

Шапаренко вернулся в общую группу Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который длительное время проходил реабилитацию после повреждения, завершил восстановление и в воскресенье провел первую тренировку в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Напомним, Шапаренко получил травму крестообразной связки коленного сустава во время поединка 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2) в Стамбуле.

14 сентября Николаю в Барселоне сделали операцию, она прошла успешно. Следующие несколько дней динамовец провел в больнице, а со временем начал восстановление, которое длилось около шести месяцев

В этом сезоне хавбек успел сыграть 9 поединков за "бело-синих" и отметиться 1 результативной передачей.

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Шапаренко вернулся в общую группу Динамо - изображение 1Шапаренко вернулся в общую группу Динамо - изображение 2
Фото: ФК Динамо Київ
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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2023 в 14:39
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