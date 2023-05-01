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Шапаренко вернулся в общую группу Динамо
Хабвек завершил длительное восстановление после тяжелой травмы
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который длительное время проходил реабилитацию после повреждения, завершил восстановление и в воскресенье провел первую тренировку в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Напомним, Шапаренко получил травму крестообразной связки коленного сустава во время поединка 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2) в Стамбуле.
14 сентября Николаю в Барселоне сделали операцию, она прошла успешно. Следующие несколько дней динамовец провел в больнице, а со временем начал восстановление, которое длилось около шести месяцев
В этом сезоне хавбек успел сыграть 9 поединков за "бело-синих" и отметиться 1 результативной передачей.
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