Вернидуб: Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства – 100%

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб считает, что проект криворожского клуба способен дорасти до чемпионства в Премьер-лиге.

"Может ли наш проект дорасти до чемпионства? Сто процентов. Я разговаривал с Константином Караманцем (президент "Кривбасса" - прим.) не один раз. У него серьезные цели и амбиции.

Дай Бог, чтобы они были реализованы. У нас есть все, чтобы плодотворно работать и добиваться высоких целей: поля, база. Во время войны это все строить - дорогого стоит", - приводит слова Вернидуба официальный сайт клуба со ссылкой на интервью на YouTube-канале "Бомбардир".