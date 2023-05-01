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Вернидуб: Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства – 100%

Премьер-лига
(1 голосов)

У клуба серьезные цели и амбиции

Вернидуб: Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства – 100%

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб считает, что проект криворожского клуба способен дорасти до чемпионства в Премьер-лиге.

"Может ли наш проект дорасти до чемпионства? Сто процентов. Я разговаривал с Константином Караманцем (президент "Кривбасса" - прим.) не один раз. У него серьезные цели и амбиции.

Дай Бог, чтобы они были реализованы. У нас есть все, чтобы плодотворно работать и добиваться высоких целей: поля, база. Во время войны это все строить - дорогого стоит", - приводит слова Вернидуба официальный сайт клуба со ссылкой на интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

В данный момент "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 31 зачетный пункт.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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