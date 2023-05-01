Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства – 100%
У клуба серьезные цели и амбиции
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб считает, что проект криворожского клуба способен дорасти до чемпионства в Премьер-лиге.
"Может ли наш проект дорасти до чемпионства? Сто процентов. Я разговаривал с Константином Караманцем (президент "Кривбасса" - прим.) не один раз. У него серьезные цели и амбиции.
Дай Бог, чтобы они были реализованы. У нас есть все, чтобы плодотворно работать и добиваться высоких целей: поля, база. Во время войны это все строить - дорогого стоит", - приводит слова Вернидуба официальный сайт клуба со ссылкой на интервью на YouTube-канале "Бомбардир".
В данный момент "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 31 зачетный пункт.
Популярное сейчас
- Шахтер претендует на вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24
- Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили
- Обещание Павелко, Ман Сити обошел Арсенал, конфуз Наполи. Главные новости за 30 апреля
- Довбик забил 20-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Мхитаряна осталось еще немного
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО