Шапаренко прокомментировал свое возвращение в строй после травмы

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировав свое возвращение в общую группу команды. Напомним, хавбек длительное время восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Футболист проходил реабилитацию в Бельгии.

"Счастлив быть дома в Украине. И вернуться в общую группу", - коротко написал Шапаренко.

Напомним, последний раз Шапаренко выходил на поле еще в сентябре 2022, когда как раз травмировался в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2).