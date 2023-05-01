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Шапаренко прокомментировал свое возвращение в строй после травмы

Премьер-лига
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Хавбек был предельно краток

Шапаренко прокомментировал свое возвращение в строй после травмы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировав свое возвращение в общую группу команды. Напомним, хавбек длительное время восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Футболист проходил реабилитацию в Бельгии.

"Счастлив быть дома в Украине. И вернуться в общую группу", - коротко написал Шапаренко.

Напомним, последний раз Шапаренко выходил на поле еще в сентябре 2022, когда как раз травмировался в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2).

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Шапаренко вернулся в общую группу Динамо
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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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