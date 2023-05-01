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Заря - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Премьер-лига
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Заря - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В одном из центральных матчей 23-го тура УПЛ луганская "Заря", которая в этом сезоне претендует на медали, в Киеве победила одесский "Черноморец", борющийся за выживание.

После этого поединка мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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