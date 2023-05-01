Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
В одном из центральных матчей 23-го тура УПЛ луганская "Заря", которая в этом сезоне претендует на медали, в Киеве победила одесский "Черноморец", борющийся за выживание.
После этого поединка мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Полесье возвращает лидерство, Горняк-Спорт снова последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Зинченко встретит Мудрика, два матча Цыганкова, тур УПЛ. Расписание футбола на 1-7 мая
- Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине
- Довбик забил 20-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Мхитаряна осталось еще немного
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн