Заря - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

В одном из центральных матчей 23-го тура УПЛ луганская "Заря", которая в этом сезоне претендует на медали, в Киеве победила одесский "Черноморец", борющийся за выживание.

После этого поединка мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.