  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб: Караманиц – топ-президент, с которым мне приходилось работать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Караманиц – топ-президент, с которым мне приходилось работать

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Поверим тренеру на слово

Вернидуб: Караманиц – топ-президент, с которым мне приходилось работать

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб ответил на вопрос, кто самый лучший президент клуба в его тренерской карьере.

"Константин Федорович Караманиц (президент "Кривбасса" – прим.) – топ-президент, с которым мне приходилось работать. Отношусь к нему с уважением, как к лидеру и человеку.

Я встречал мало президентов разных футбольных клубов, которые столько времени проводили вместе с командой, в том числе, на выездах.

Константин Федорович – это руководитель, который вкладывает средства и развивает команду, несмотря на все проблемы во время полномасштабной войны", – цитирует Вернидуба официальный сайт клуба со ссылкой на интервью Роману Бебеху для Ютуб-канала "Бомбардир".

По теме
yellow-arrow
СМИ: Луческу был успешно прооперирован и после восстановления может завершить карьеру
yellow-arrow
Ващук: Думаю, Шовковский сможет встряхнуть Динамо, чтобы команда играла лучше
yellow-arrow
Русин: Мы немного общаемся с Герреро - он знает английский
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде