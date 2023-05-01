Вернидуб: Караманиц – топ-президент, с которым мне приходилось работать

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб ответил на вопрос, кто самый лучший президент клуба в его тренерской карьере.

"Константин Федорович Караманиц (президент "Кривбасса" – прим.) – топ-президент, с которым мне приходилось работать. Отношусь к нему с уважением, как к лидеру и человеку.

Я встречал мало президентов разных футбольных клубов, которые столько времени проводили вместе с командой, в том числе, на выездах.

Константин Федорович – это руководитель, который вкладывает средства и развивает команду, несмотря на все проблемы во время полномасштабной войны", – цитирует Вернидуба официальный сайт клуба со ссылкой на интервью Роману Бебеху для Ютуб-канала "Бомбардир".