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Вернидуб: Караманиц – топ-президент, с которым мне приходилось работать
Поверим тренеру на слово
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "
"Константин Федорович Караманиц (президент "Кривбасса" – прим.) – топ-президент, с которым мне приходилось работать. Отношусь к нему с уважением, как к лидеру и человеку.
Я встречал мало президентов разных футбольных клубов, которые столько времени проводили вместе с командой, в том числе, на выездах.
Константин Федорович – это руководитель, который вкладывает средства и развивает команду, несмотря на все проблемы во время полномасштабной войны", – цитирует Вернидуба официальный сайт клуба со ссылкой на интервью Роману Бебеху для Ютуб-канала "Бомбардир".
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