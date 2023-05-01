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Русин: Мы немного общаемся с Герреро - он знает английский
А с Черноморцем луганчанам было непросто
Фото: Сергій Темиренко/Зоря
Нападающий "Зари" Назарий Русин прокомментировал победу совей команды в
— Назарий, поздравляю тебя с победой. За счет чего "Заря" одержала победу?
— Мы победили за счет большого труда и огромного желания. "Заря" – сплоченный коллектив. Наш тренерский штаб очень тщательно разобрал игру соперника. Мы понимали, как нам прессинговать и у нас получалось здорово контратаковать. Мы могли забивать намного больше мячей и спокойно заканчивать встречу.
— Первые два мяча, которые вы забили в ворота одесситов – отбор и быстрые контратаки…
— Мы знали, как действовать, как прессинговать. Мы разбирали два дня, как играет "Черноморец". Мы знали, что у нас будут зоны для контратак. Слава Богу, что мы использовали два шанса в первом тайме.
— Если сравнивать игру "Черноморца" в первом круге и во втором, одесситы стали сильнее?
— "Черноморец", по игре — очень хорошая команда. С ними очень трудно играть, "Моряки" одна из лучших команд УПЛ.
— Во втором тайме "Заря" имела два отличных шанса для взятия ворот, но их не использовала. По какой причине?
— Мои партнеры не жадные и хотели сделать голевые передачи на партнеров, но не получилось. Ничего страшного.
— При счете 2:1 нервы были?
— Гости забили гол в раздевалку. Уйди мы на перерыв при счете 2:0 было бы значительно лучше для нас. Одесситы отлично начали второй тайм. На поле нервы не так чувствуются. А вот когда меня заменили, то со скамейки запасных нервничать за партнеров начинаешь больше.
— На каком языке вы общаетесь со своим новичком – Герреро?
— Он знает английский язык. Мы немного общаемся с ним, а более доходчиво все ему объясняет наш главный тренер.
— Футболист из Панамы ваше самое сильное приобретение в зимнее межсезонье?
— Кого-то одного я не хочу выделять. У нас много квалифицированных игроков, поэтому все молодцы.
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