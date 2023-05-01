Русин: Мы немного общаемся с Герреро - он знает английский

Нападающий "Зари" Назарий Русин прокомментировал победу совей команды в матче 23-го тура УПЛ с "Черноморцем" (3:1) , в Назарий забил свой очередной гол в текущем сезоне, уже восьмой.

— Назарий, поздравляю тебя с победой. За счет чего "Заря" одержала победу?

— Мы победили за счет большого труда и огромного желания. "Заря" – сплоченный коллектив. Наш тренерский штаб очень тщательно разобрал игру соперника. Мы понимали, как нам прессинговать и у нас получалось здорово контратаковать. Мы могли забивать намного больше мячей и спокойно заканчивать встречу.

— Первые два мяча, которые вы забили в ворота одесситов – отбор и быстрые контратаки…

— Мы знали, как действовать, как прессинговать. Мы разбирали два дня, как играет "Черноморец". Мы знали, что у нас будут зоны для контратак. Слава Богу, что мы использовали два шанса в первом тайме.

— Если сравнивать игру "Черноморца" в первом круге и во втором, одесситы стали сильнее?

— "Черноморец", по игре — очень хорошая команда. С ними очень трудно играть, "Моряки" одна из лучших команд УПЛ.

— Во втором тайме "Заря" имела два отличных шанса для взятия ворот, но их не использовала. По какой причине?

— Мои партнеры не жадные и хотели сделать голевые передачи на партнеров, но не получилось. Ничего страшного.

— При счете 2:1 нервы были?

— Гости забили гол в раздевалку. Уйди мы на перерыв при счете 2:0 было бы значительно лучше для нас. Одесситы отлично начали второй тайм. На поле нервы не так чувствуются. А вот когда меня заменили, то со скамейки запасных нервничать за партнеров начинаешь больше.

— На каком языке вы общаетесь со своим новичком – Герреро?

— Он знает английский язык. Мы немного общаемся с ним, а более доходчиво все ему объясняет наш главный тренер.

— Футболист из Панамы ваше самое сильное приобретение в зимнее межсезонье?

— Кого-то одного я не хочу выделять. У нас много квалифицированных игроков, поэтому все молодцы.