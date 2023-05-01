Заря может выкупить Геррейро за 400-500 тысяч евро

Стало известно, за какую сумму " Заря " может выкупить у "Маккаби" Тель-Авив арен6дованного форварда Эдуардо Герреро.

В соглашении по 23-летнему панамцу прописана опция выкупа.

Как сообщает Виктор Вацко, она составляет 500 000 евро.

Примерно такую же сумму (немного дешевле) называет и Игорь Цыганык. По его слова, сумма составляет 400 тысяч евро.

При этом Цыганык отмечает, что в случае попадания в еврокубки (и получения будущих бонусов от участия) выкуп игрока не составит проблемы для президента луганчан Евгения Геллера.

Напомним, что арендное соглашение футболиста истекает по окончанию текущего сезона. В 6 матчах за луганский клуб игрок забил 3 гола и сделал 4 ассиста.