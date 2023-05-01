Страсти по тренеру: Вацко рассказал, как окончательно поругались Маркевич и Павелко

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в свое блоге на Youtube Вацко Live рассказал, почему Мирон Маркевич в свое время не возглавил сборную Украины.

"В 2016 году Павелко назначил Шевченко главным тренером сборной Украины. Он – не глупый человек. Он прекрасно понимал, что у Андрея Николаевича может как получиться, так и не получиться. Он может как принести результат, так и провалиться.

Тогда же Павелко назначил Мирона Маркевича на пост главы комитета национальных сборных УАФ. Это официально. А неофициально – он пообещал Мирону Богдановичу, что если у Шевы не выйдет в сборной, то главную команду возглавит Маркевич. Если Шевченко решит расстаться со сборной, следующим тренером будет Маркевич. То есть в любом случае после Шевченко сборную возглавит Маркевич.

Читайте также Маркевич заявил, что сейчас уже не готов возглавить сборную Украины

И вот когда после чемпионата Европы в 2021 году Павелко и Шевченко не договорились о контракте Андрея Николаевича и тот покинул сборную, Андрей Васильевич вступил в переговорный процесс с Сергеем Ребровым.

Ребров тогда только возглавил "Аль-Айн", но посредники в переговорном процессе давали понять, что есть возможность для расторжения контракта Реброва с клубом без компенсации. Посредники, а они всегда есть, говорили, что это организуют. Обещания Маркевичу как-то забылись и Мирон Богданович оказался на втором месте в виш-листе Павелко.

Время шло. Переговоры посредников с "Аль-Айном" по поводу расторжения контракта с Ребровым по обоюдному согласию сторон никуда не продвигались. И вот был определен день, когда должен был прийти ответ из Эмиратов. В этот же день Павелко назначил встречу Маркевичу. Мирону Богдановичу дали понять, что с Ребровым не договорились и сборную возглавит он.

Маркевич прилетел из Львова на встречу с Павелко. Но пока Мирон Богданович был в пути, Андрей Васильевич получил звонок из Эмиратов с радостной новостью – "Аль-Айн" согласился отпустить Реброва в сборную Украины. И когда Маркевич приехал в Дом футбола, то президент УАФ ему просто сказал что-то вроде: "Мирон Богданович, все нормально. Ребров – главный тренер, а вы дальше возглавляйте комитет сборных".

Сказать, что Маркевич был шокирован – это не сказать ничего. Он помнит, что и кто ему обещал. Маркевич выходит из Дома футбола и тут же на всех сайтах выходит новость (а это был перепечатанный пост с твиттера Игоря Бурбаса) – мол, по инсайдам из УАФ, Маркевича хотели главным тренером сборной, но он не договорился с УАФ по финансовым условиям.

И вот это уже взбесило Маркевича окончательно. Он это воспринял как большое оскорбление, потому что работа главным тренером сборной Украины была для него мечтой. Мечтой, на фоне которой любые финансовые вопросы уходят на десятый план. Маркевич – очень не бедный человек.

Маркевича задело, что кто-то из УАФ слил Бурбасу информацию, которой показывали, что для него деньги якобы важнее сборной. Информационный фон был абсолютно ложным и дискредитирующим для Маркевича и выгодным УАФ, ведь до финансовых переговоров дело даже не дошло.

После этого Маркевич покинул УАФ, а его и Павелко отношения закончились. После этого назначение Маркевича в сборную Украины стало невозможным.

А с Ребровым тогда не вышло. Насколько я понял, посредники договорились с одним из руководителей "Аль-Айна". Но он был не главным руководителем и не согласовал позицию клуба с его владельцем. А владелец клуба был категорически против расторжения контракта, который был подписан за месяц-два до этой истории. Он считал это ударом по своей гордости, имиджу, реноме.

Вот так Павелко остался и без Реброва, и без Маркевича. Пришлось в форс-мажорном порядке уговаривать Петракова, которого бы уволили из УАФ, если бы он не выиграл до этого молодежный чемпионат мира", - сказал Вацко.