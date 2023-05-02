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Динамо не делало предложений по голкиперу Колоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Ковалевцы не собираются продавать опытного игрока дешево

Динамо не делало предложений по голкиперу Колоса

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Колос" не получал никаких предложений от "Динамо" по трансферу Евгения Волынца. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Волынец – один из лучших голкиперов нашего чемпионата, в этом нет никаких сомнений. Инсайдеры связывали его с "Динамо", но насколько мне известно, ни одного запроса от киевлян в "Колос" не поступало.

У Волынца есть контракт с "Колосом", и дешево продавать его не собираются", – сказал Вацко.

В текущем сезоне 29-летний Волынец провел 23 матча, в которых пропустил 2 гола. Его контракт с "Колос" рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость голкипера составляет 700 тысяч евро.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
Вацко on air

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