Динамо не делало предложений по голкиперу Колоса

"Колос" не получал никаких предложений от "Динамо" по трансферу Евгения Волынца. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Волынец – один из лучших голкиперов нашего чемпионата, в этом нет никаких сомнений. Инсайдеры связывали его с "Динамо", но насколько мне известно, ни одного запроса от киевлян в "Колос" не поступало. У Волынца есть контракт с "Колосом", и дешево продавать его не собираются", – сказал Вацко.

В текущем сезоне 29-летний Волынец провел 23 матча, в которых пропустил 2 гола. Его контракт с "Колос" рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость голкипера составляет 700 тысяч евро.