Днепр-1 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

"Днепр-1" продолжает бороться за титул, ведя преследование за донецким "Шахтером". Отставание не критичное, и если коллектив Кучера победит во всех оставшихся встречах (в том числе в очной игре против "горняков"), то гарантирует себе чемпионское звание. Потому вывод прост - днепрянам нельзя оступаться на финише. Совсем нельзя.

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В рамках мид-уика "Днепр-1" встретится с "Металлистом". Когда-то противостояние Днепра и Харькова было одним из самых жарких в украинском футболе, однако ныне все иначе. "Металлист" обитает на дне и борется за выживание. Способны ли они дать бой?

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в среду, третьего мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "2+2", а также на Youtube-канале "Football Hub".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Металіст Смотреть трансляцию