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Днепр-1 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Металлист", украинская Премьер-лига, третье мая 2023

Днепр-1 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" продолжает бороться за титул, ведя преследование за донецким "Шахтером". Отставание не критичное, и если коллектив Кучера победит во всех оставшихся встречах (в том числе в очной игре против "горняков"), то гарантирует себе чемпионское звание. Потому вывод прост - днепрянам нельзя оступаться на финише. Совсем нельзя.

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В рамках мид-уика "Днепр-1" встретится с "Металлистом". Когда-то противостояние Днепра и Харькова было одним из самых жарких в украинском футболе, однако ныне все иначе. "Металлист" обитает на дне и борется за выживание. Способны ли они дать бой?

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в среду, третьего мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "2+2", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Металіст
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Металлист" на UA-Футбол>>

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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