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Заря - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Верес", украинская Премьер-лига, третье мая 2023

Заря - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" продолжает успешный поход за еврокубковой зоной. Коллектив ван Леувена лишь раз оступился весной, успев за это время обыграть "Динамо" и "Днепр-1". Теперь луганчанам очень важно сохранить стабильность, доведя начатое до конца.

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Помешать им это сделать планирует ровенский "Верес". Коллектив Вирта на прошедших выходных немного сбавил общий масштаб давления, добыв первую домашнюю победу в этом сезоне. Теперь они отправляются в гости к одной из сильнейших команд первенства.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в среду, третьего мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Зоря - Верес
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Верес" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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