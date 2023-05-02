Заря - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Луганская "Заря" продолжает успешный поход за еврокубковой зоной. Коллектив ван Леувена лишь раз оступился весной, успев за это время обыграть "Динамо" и "Днепр-1". Теперь луганчанам очень важно сохранить стабильность, доведя начатое до конца.

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Помешать им это сделать планирует ровенский "Верес". Коллектив Вирта на прошедших выходных немного сбавил общий масштаб давления, добыв первую домашнюю победу в этом сезоне. Теперь они отправляются в гости к одной из сильнейших команд первенства.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в среду, третьего мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Верес Смотреть трансляцию