Заря - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Луганская "Заря" продолжает успешный поход за еврокубковой зоной. Коллектив ван Леувена лишь раз оступился весной, успев за это время обыграть "Динамо" и "Днепр-1". Теперь луганчанам очень важно сохранить стабильность, доведя начатое до конца.
Помешать им это сделать планирует ровенский "Верес". Коллектив Вирта на прошедших выходных немного сбавил общий масштаб давления, добыв первую домашнюю победу в этом сезоне. Теперь они отправляются в гости к одной из сильнейших команд первенства.
Смотрите матч 24-го тура УПЛ в среду, третьего мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале"Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".