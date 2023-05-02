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Бесплатные трансляции на год. Источник раскрыл детали проекта УПЛ ТВ

Премьер-лига
(1 голосов)

Предложение должны принять владельцы клубов

Бесплатные трансляции на год. Источник раскрыл детали проекта УПЛ ТВ

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Стали известны подробности того, как может выглядеть УПЛ ТВ. По информации KDK, инициаторы этой идеи предлагают владельцам клубов следующее:

  • Клубы создают компанию УПЛ ТВ, которой передают свои телеправа на 2 года. Кто не передал – к соревнованиям не допускается;
  • Первый год (сезон 2023/24) все матчи транслируются исключительно на ютуб-канале УПЛ ТВ бесплатно. Клубы берут на себя затраты на производство трансляций – 7 000 долларов за матч;
  • Следующий сезон - матчи либо продаются существующей ОТТ-платформе (MEGOGO, Setanta и т.д.), либо транслируются платно по собственной ОТТ-платформе. При этом 1-2 матча каждого тура остаются на ютубе в открытом доступе;
  • Цель УПЛ ТВ на второй сезон – продать права за 10 миллионов долларов или получить 200 000 подписчиков на собственной ОТТ-платформе с ценой подписки 50 долларов в год (150 грн в месяц). Если цель не будет достигнута – телеправа возвращаются клубам;
  • Если все задуманное удастся, УПЛ ТВ планирует за 4-5 лет выйти на 300 000 подписчиков, соответственно, доход должен вырасти до 15 миллионов долларов.

Отмечается, что шансы, что владельцы клубов примут это предложение, очень малы: "Все слишком политизировано, клубы-сепары играют в какую-то свою игру и не настроены на конструктив".

Напомним, в апреле официальный транслятор матчей УПЛ Setanta Sports объявил, что не будет продлевать контракт с лигой.

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В статье: УПЛ УПЛ ТВ
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Источник:
KDK

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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
02.05.2023 в 13:09
Не выйдет.
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Smooth da Hustler (Львів)
02.05.2023 в 13:09
На яких засадах можна когось недопустити))І хто буде платити 150грн за упл, якщо неможуть( чи нехочуть) 100 за сетанту, а там є нба,нхл,апл,формула,мма..Утопія, ви з варом розберіться, а потім ррзказуйте байки
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