Бесплатные трансляции на год. Источник раскрыл детали проекта УПЛ ТВ

Стали известны подробности того, как может выглядеть УПЛ ТВ. По информации KDK, инициаторы этой идеи предлагают владельцам клубов следующее:

Клубы создают компанию УПЛ ТВ, которой передают свои телеправа на 2 года. Кто не передал – к соревнованиям не допускается;

Первый год (сезон 2023/24) все матчи транслируются исключительно на ютуб-канале УПЛ ТВ бесплатно. Клубы берут на себя затраты на производство трансляций – 7 000 долларов за матч;

Следующий сезон - матчи либо продаются существующей ОТТ-платформе (MEGOGO, Setanta и т.д.), либо транслируются платно по собственной ОТТ-платформе. При этом 1-2 матча каждого тура остаются на ютубе в открытом доступе;

Цель УПЛ ТВ на второй сезон – продать права за 10 миллионов долларов или получить 200 000 подписчиков на собственной ОТТ-платформе с ценой подписки 50 долларов в год (150 грн в месяц). Если цель не будет достигнута – телеправа возвращаются клубам;

Если все задуманное удастся, УПЛ ТВ планирует за 4-5 лет выйти на 300 000 подписчиков, соответственно, доход должен вырасти до 15 миллионов долларов.

Отмечается, что шансы, что владельцы клубов примут это предложение, очень малы: "Все слишком политизировано, клубы-сепары играют в какую-то свою игру и не настроены на конструктив".

Напомним, в апреле официальный транслятор матчей УПЛ Setanta Sports объявил, что не будет продлевать контракт с лигой.