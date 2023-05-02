Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Домашний матч "Шахтер" проведет на поле соперника. Это уже не первая подобная история в этом сезоне. "Горняки" отдают долги за первый круг, когда соперники соглашались упростить дончанам логистику в свете их выступления в еврокубках.

"Минай" в гостях против "Шахтера" играет плохо. А вот единственная ничья в этом противостоянии была зафиксирована именно на территории закарпатцев. Так что в этом матче закарпатцы будут полагаться на родные стены. Это как один из аргументов, который может помочь.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Минай Смотреть трансляцию

Матч 24-го тура УПЛ "Шахтер" – "Минай" состоится в среду, третьего мая, в 13:00 на "Минай-Арене". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно будет на ОТТ-платформе, то есть в приложении Setanta Sports.

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