  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Шахтер - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Домашний матч "Шахтер" проведет на поле соперника. Это уже не первая подобная история в этом сезоне. "Горняки" отдают долги за первый круг, когда соперники соглашались упростить дончанам логистику в свете их выступления в еврокубках.

"Минай" в гостях против "Шахтера" играет плохо. А вот единственная ничья в этом противостоянии была зафиксирована именно на территории закарпатцев. Так что в этом матче закарпатцы будут полагаться на родные стены. Это как один из аргументов, который может помочь.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Шахтар - Минай
Смотреть трансляцию

Матч 24-го тура УПЛ "Шахтер" – "Минай" состоится в среду, третьего мая, в 13:00 на "Минай-Арене". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно будет на ОТТ-платформе, то есть в приложении Setanta Sports.

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно с помощью трансляции на UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Бесплатные трансляции на год. Источник раскрыл детали проекта УПЛ ТВ
yellow-arrow
Днепр-1 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ
yellow-arrow
Динамо не делало предложений по голкиперу Колоса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде