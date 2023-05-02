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Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Домашний матч "Шахтер" проведет на поле соперника. Это уже не первая подобная история в этом сезоне. "Горняки" отдают долги за первый круг, когда соперники соглашались упростить дончанам логистику в свете их выступления в еврокубках.
"Минай" в гостях против "Шахтера" играет плохо. А вот единственная ничья в этом противостоянии была зафиксирована именно на территории закарпатцев. Так что в этом матче закарпатцы будут полагаться на родные стены. Это как один из аргументов, который может помочь.
Матч 24-го тура УПЛ "Шахтер" – "Минай" состоится в среду, третьего мая, в 13:00 на "Минай-Арене". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно будет на ОТТ-платформе, то есть в приложении Setanta Sports.
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно с помощью трансляции на UA-Футбол >>>
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