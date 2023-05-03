Ингулец - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" подтянулся поближе к еврокубковой зоне и просто не может не попытаться не побороться за пятое место. Тем более команда, которая сейчас занимает эту позицию, тормозит. "Ингулец" не претендует на еврокубки, но упорно работает над вопросом сохранения прописки. Судя по тому уровню игры, который демонстрирует команда Ковальца, "Ингулец" можно называть грозой авторитетов.

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Поэтому ожидаем интересный матч. Хотя не факт, что результативный. Ведь обе команды любят закрытую, осторожную игру.

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Матч 24-го тура УПЛ "Ингулец" - "Кривбасс" состоится в среду, третьего мая, в 13:00 на стадионе "Ингулец" в Петрово. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно будет на ОТТ-платформе, а также линейных телеканалах компании. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ. Плеер в день матча появится и на нашем сайте.

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