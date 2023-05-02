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Шахтер прибыл в Ужгород – Йовичевич взял на матч с Минаем 26 игроков

Премьер-лига
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Игра между командами состоится уже завтра

Шахтер прибыл в Ужгород – Йовичевич взял на матч с Минаем 26 игроков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Во вторник, 2 мая, "Шахтер" прибыл из Киева в Ужгород на матч против "Миная". Главный тренер "оранжево-черных" Игорь Йовичевич взял на игру 26 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин,

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко,

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Борячук.

Сегодня вечером "горняков" ждет предигровая тренировка.

Напомним, матч 24-го тура УПЛ "Шахтер" - "Минай" состоится 3 мая на стадионе "Минай". Начало в 13:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
shakhtar.com

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