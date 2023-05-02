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Леоненко: Почему я люблю киевское Динамо? Все просто

Премьер-лига
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Экс-форвард назвал своих кумиров в столичном клубе

Леоненко: Почему я люблю киевское Динамо? Все просто

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко рассказал, почему всегда мечтал играть в бело-синей футболке.

"Почему я люблю "Динамо" (Киев)? Все просто. Бессонов, Яковенко, Заваров, Блохин. Вот за что я люблю "Динамо". Я туда стремился и воплотил это в жизнь.

Я играл для вас. Хочется реально видеть "Динамо" хорошим клубом, чтобы можно было им гордиться", – написал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Леоненко выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 год. Он четыре раза выигрывал чемпионат Украины и дважды национальный Кубок. После ухода из столичного клуба нападающий поиграл в киевском "ЦСКА" и завершил карьеру в "Закарпатье" в 2002 году.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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