Леоненко: Почему я люблю киевское Динамо? Все просто

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко рассказал, почему всегда мечтал играть в бело-синей футболке.

"Почему я люблю "Динамо" (Киев)? Все просто. Бессонов, Яковенко, Заваров, Блохин. Вот за что я люблю "Динамо". Я туда стремился и воплотил это в жизнь.

Я играл для вас. Хочется реально видеть "Динамо" хорошим клубом, чтобы можно было им гордиться", – написал Леоненко в своем Telegram-канале.