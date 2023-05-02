Минай сможет использовать в матче против Шахтера арендованного у горняков футболиста

Защитник "Миная" Андрей Булеза сможет сыграть против "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ, несмотря на тот факт, что его контракт принадлежит именно "горнякам".

"Минай" арендовал игрока в марте текущего года. Клубы сумели договориться по поводу участия Булезы в их очной встрече.

"Ни контрактных, ни финансовых препятствий для участия Андрея Булезы в завтрашней игре нет. Если футболист понадобится тренеру закарпатцев, то сможет выйти на поле", – отмечает телеграмм-канал журналиста UA-Футбол Игоря Семйона.

Потери "Миная" на этот матч – это дисквалифицированные Гончар и Колесник, травмированный – Воробчак (Кравчук – под вопросом). Но не Андрей Булеза.

Добавим, что Андрей Булеза в этом сезоне провел за "Минай" восемь матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с "Шахтером" действует до июля 2024-го года.