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Минай сможет использовать в матче против Шахтера арендованного у горняков футболиста
Запретов по участию в игре Андрея Булезы нет
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Защитник "Миная" Андрей Булеза сможет сыграть против "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ, несмотря на тот факт, что его контракт принадлежит именно "горнякам".
"Минай" арендовал игрока в марте текущего года. Клубы сумели договориться по поводу участия Булезы в их очной встрече.
"Ни контрактных, ни финансовых препятствий для участия Андрея Булезы в завтрашней игре нет. Если футболист понадобится тренеру закарпатцев, то сможет выйти на поле", – отмечает телеграмм-канал журналиста UA-Футбол Игоря Семйона.
Потери "Миная" на этот матч – это дисквалифицированные Гончар и Колесник, травмированный – Воробчак (Кравчук – под вопросом). Но не Андрей Булеза.
Добавим, что Андрей Булеза в этом сезоне провел за "Минай" восемь матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с "Шахтером" действует до июля 2024-го года.
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