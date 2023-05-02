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Минай сможет использовать в матче против Шахтера арендованного у горняков футболиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Запретов по участию в игре Андрея Булезы нет

Минай сможет использовать в матче против Шахтера арендованного у горняков футболиста

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Миная" Андрей Булеза сможет сыграть против "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ, несмотря на тот факт, что его контракт принадлежит именно "горнякам".

"Минай" арендовал игрока в марте текущего года. Клубы сумели договориться по поводу участия Булезы в их очной встрече.

"Ни контрактных, ни финансовых препятствий для участия Андрея Булезы в завтрашней игре нет. Если футболист понадобится тренеру закарпатцев, то сможет выйти на поле", – отмечает телеграмм-канал журналиста UA-Футбол Игоря Семйона.

Потери "Миная" на этот матч – это дисквалифицированные Гончар и Колесник, травмированный – Воробчак (Кравчук – под вопросом). Но не Андрей Булеза.

Добавим, что Андрей Булеза в этом сезоне провел за "Минай" восемь матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с "Шахтером" действует до июля 2024-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
УПЛ жива

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