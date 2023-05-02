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Черноморец - Колос: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата Украины Черноморец – Колос, 3 мая 2023
фото - ФК Колос (Ковалівка)
По сравнению с прошлым годом, одесситы существенно улучшили свои позиции, но все равно остаются очень близко от опасной зоны. Чтобы не беспокоиться за сохранение прописки в высшем дивизионе, требуется решительный шаг. Таким может стать победа над командой, все еще претендующей на место в еврокубках. Колос на равных противостоял Шахтеру в прошлом туре, но только один тайм. После перерыва капитулировал. Вопрос в том, успели ли ковалевцы восстановиться.
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Кто в итоге победит – Черноморец или Колос – смотрите в среду, 3 мая, в 15:00. Прямая трансляция этого поединка будет доступна на телеканале Setanta Sports, который доступен на сотрудничающих с каналом OTT-платформах (MEGOGO, Sweet.tv, Киевстар ТВ и др.).
Если у вас не будет возможности просмотреть матч, вы можете следить за его ходом с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Черноморец – Колос онлайн >>>
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