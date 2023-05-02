Сидорчуку - 32. Динамо поздравило своего капитана

2 мая свой 32-й День рождения отмечает капитан киевского " Динамо " Сергей Сидорчук.

Сергей был представлен в качестве новичка столичной команды 21 декабря 2012 года, перейдя из запорожского "Металлурга". 10-го марта 2013-го года Сидорчук дебютировал на киевский клуб в официальных матчах в игре против "Волыни", а 11 августа 2013-го ему удалось отличиться дебютным мячом в составе "бело-синих", положив гол-красавец в ворота "Черноморца". 10 сентября 2017 года он впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой – произошло это в матче 8-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (3:0).

Вместе с "Динамо" Сидорчук 3 раза стал чемпионом Украины, по столько же раз выиграл национальный Кубок и Суперкубок страны.

За сборную Украины дебютировал 9 октября 2014 в матче отбора на Евро-2016 против беларуси. Игра закончилась победой Украины со счетом 2:0, в ней Сергей забил свой первый мяч за национальную команду.

"С праздником, Динамовец! Крепкого здоровья, семейного счастья, уюта, благополучия, детских улыбок, побед с "Динамо" и главное – Победы Украины над российским агрессором!" – говорится в поздравлении на официальном сайте столичного клуба.