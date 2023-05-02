  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчуку - 32. Динамо поздравило своего капитана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчуку - 32. Динамо поздравило своего капитана

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сегодня День рождения празднует капитан Динамо

Сидорчуку - 32. Динамо поздравило своего капитана

fcdynamo.com

Новина українською

2 мая свой 32-й День рождения отмечает капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук.

Сергей был представлен в качестве новичка столичной команды 21 декабря 2012 года, перейдя из запорожского "Металлурга". 10-го марта 2013-го года Сидорчук дебютировал на киевский клуб в официальных матчах в игре против "Волыни", а 11 августа 2013-го ему удалось отличиться дебютным мячом в составе "бело-синих", положив гол-красавец в ворота "Черноморца". 10 сентября 2017 года он впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой – произошло это в матче 8-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (3:0).

Вместе с "Динамо" Сидорчук 3 раза стал чемпионом Украины, по столько же раз выиграл национальный Кубок и Суперкубок страны.

За сборную Украины дебютировал 9 октября 2014 в матче отбора на Евро-2016 против беларуси. Игра закончилась победой Украины со счетом 2:0, в ней Сергей забил свой первый мяч за национальную команду.

"С праздником, Динамовец! Крепкого здоровья, семейного счастья, уюта, благополучия, детских улыбок, побед с "Динамо" и главное – Победы Украины над российским агрессором!" – говорится в поздравлении на официальном сайте столичного клуба.

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Колос: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Минай сможет использовать в матче против Шахтера арендованного у горняков футболиста
yellow-arrow
Зинченко встретит Мудрика, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде