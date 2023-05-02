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Павлов: Если бы Кварцяный и Григорчук в 2014 не побоялись ехать в Мариуполь, то состав Ильичевца удалось бы сохранить

Премьер-лига
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Зимой вся команда разбежалась

Павлов: Если бы Кварцяный и Григорчук в 2014 не побоялись ехать в Мариуполь, то состав Ильичевца удалось бы сохранить

Новина українською

Экс-тренер "Ильичевца" (ныне "Мариуполь") Николай Павлов считает, что отказ "Волыни" и "Черноморца" приехать в Мариуполь в 2014 году повлиял на будущее команды.

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– В Донецке тогда играли матчи, а в Мариуполе нет. Не было ли вам обидно, ведь если бы команда "Ильичевец" играла дома, то, возможно, удалось бы сохранить тот великолепный состав?

– Конечно! "Волынь" и "Черноморец" отказались к нам ехать. Если бы тогда главные тренеры этих команд – Кварцяный и Григорчук не побоялись ехать в Мариуполь, то "Ильичевец" играл бы дома и команду, наверняка, удалось бы сохранить. Но Бог им судья. Наверное, испугались, хотя тогда в городе была спокойная обстановка. Через год "Мариуполь" начал играть дома и ничего страшного не произошло.

Однако зимой вся команда разбежалась, зато мы открыли Шапаренко, Никиту Кравченко, Зураба Очигаву. Это тройка оказалась в "Динамо", Шапаренко и Кравченко до сих пор играют в УПЛ. Не было бы счастья, да несчастье помогло, но такое несчастье нам не надо.

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В статье: ФК Мариуполь (расформирован 2022) Роман Григорчук Волынь (Луцк) Николай Павлов Виталий Кварцяный Черноморец (Одесса)
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Источник:
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