Львов – Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

На выходных Руслан Ротань потерпел дебютное поражение в качестве наставника на клубном уровне. Его "Александрия" уступила "Кривбассу" и еще больше подвергла сомнению свои перспективы еврокубкового будущего на следующий сезон. "Львов" решает другие задачи: "сине-золотые" мечтают о сохранении прописки в УПЛ, но пока с этим очень плохо - шесть поражений подряд и всего один балл в восьми последних турах.

Очный матч львовян и александрийцев состоится в среду, 3 апреля, на стадионе "СКИФ" во Львове. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по Киеву.

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