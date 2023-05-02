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Львов – Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Как команда Руслана Ротаня отреагирует на поражение в прошлом туре?

Львов – Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На выходных Руслан Ротань потерпел дебютное поражение в качестве наставника на клубном уровне. Его "Александрия" уступила "Кривбассу" и еще больше подвергла сомнению свои перспективы еврокубкового будущего на следующий сезон. "Львов" решает другие задачи: "сине-золотые" мечтают о сохранении прописки в УПЛ, но пока с этим очень плохо - шесть поражений подряд и всего один балл в восьми последних турах.

Очный матч львовян и александрийцев состоится в среду, 3 апреля, на стадионе "СКИФ" во Львове. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по Киеву.

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В прямом эфире эту игру не покажут на ТВ. Пока известно, что в интернете игра будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports, которая работает по подписке.

Если у вас нет возможности посмотреть этот матч, следить за ходом событий вы сможете в Матч-центре UA-Футбол здесь. Сразу после игры читайте на нашем сайте подробный отчет об игре, а также смотрите обзор опасных моментов.

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В статье: ФК Львов ФК Александрия
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