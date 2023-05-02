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Палкин: Из-за решения ФИФА Шахтер потерял инвестиции на 40 млн евро. И может потерять еще столько же

Премьер-лига
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Донецкий клуб продолжает обвинять ФИФА

Палкин: Из-за решения ФИФА Шахтер потерял инвестиции на 40 млн евро. И может потерять еще столько же

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, на каком этапе находится спор клуба с ФИФА, из-за решения которой после начала полномасштабной войны легионеры клуба смогли покинуть команду фактически бесплатно.

– Вы упомянули случай потери многих своих игроков бесплатно, поскольку ФИФА ввела Приложение 7 к Регламенту, где разрешила игрокам разрывать контракты из-за конфликта. Как вы справились с этим? Как это отразилось на клубе?

– До того, как ФИФА ввела это Приложение 7, мы много раз пытались связаться с ФИФА, но ответа не последовало. Мы много раз стучали в дверь, но никто не открывал. Когда читаешь и слушаешь выступления президента ФИФА, он всегда говорит, что мы одна футбольная семья. Но именно тогда Украина не входила в нее. Мы были вне этого процесса. Как можно принять решение о внедрении Приложения 7, не консультируясь, не контактируя с наиболее страдающими сторонами? С украинским менеджментом не связывались.

Они не общались ни с украинской Премьер-лигой, ни с украинскими клубами. Они только издали эту статью – и мы потеряли половину команды. Мы потеряли инвестиции на 40 миллионов евро. И насколько я понимаю, сейчас ФИФА хочет продлить это Приложение 7, и мы дополнительно потеряем 40 миллионов евро. Поэтому мы теряем уверенность в том, что делаем, решительность продолжать инвестировать в украинский футбол, потому что защиты нет. Мы сами. Мы сами стараемся защитить себя. Поэтому есть много вопросов, и нам нужно многое изменить в том, как ФИФА должна реагировать и какое внимание уделять украинским клубам, а также другим большим и малым клубам.

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В статье: Сергей Палкин ФИФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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