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Игорь Леонов: Судейских ошибок в пользу Днепра-1 станет больше
Интересное заявление экс-игрока Шахтера
scdnipro1.com.ua
Экс-форвард "Шахтера" Игорь Леонов высказался о судействе в нынешнем сезоне УПЛ.
- "
- У "Металлиста" свои задачи, они борются за выживание, и если проиграют, то усложнят себе задачу. Думаю, они будут пытаться навязать борьбу. А там, кто знает, какие у них отношения между клубами, не хочу лезть туда.
- "Днепр-1" в последних пяти матчах пробивал четыре раза с 11-метровой отметки. Это о чем-то свидетельствует?
- Скажу так: как минимум два пенальти были сомнительными в этих матчах "Днепра-1". Иногда арбитры принимали спорные решения в пользу "Днепра-1", и их станет больше.
В оставшихся матчах цена ошибки арбитра возрастает в разы, поэтому хотелось бы, чтобы рефери ответственнее относились к работе и качественно отработали концовку сезона, дали командам определить чемпиона на футбольном поле.
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