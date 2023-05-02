Игорь Леонов: Судейских ошибок в пользу Днепра-1 станет больше

Экс-форвард "Шахтера" Игорь Леонов высказался о судействе в нынешнем сезоне УПЛ.

- " Днепр-1 " сыграет с "Металлистом". Всем известно, какие отношения между этими клубами. Сюрпризов здесь ждать не стоит?

- У "Металлиста" свои задачи, они борются за выживание, и если проиграют, то усложнят себе задачу. Думаю, они будут пытаться навязать борьбу. А там, кто знает, какие у них отношения между клубами, не хочу лезть туда.

- "Днепр-1" в последних пяти матчах пробивал четыре раза с 11-метровой отметки. Это о чем-то свидетельствует?

- Скажу так: как минимум два пенальти были сомнительными в этих матчах "Днепра-1". Иногда арбитры принимали спорные решения в пользу "Днепра-1", и их станет больше.

В оставшихся матчах цена ошибки арбитра возрастает в разы, поэтому хотелось бы, чтобы рефери ответственнее относились к работе и качественно отработали концовку сезона, дали командам определить чемпиона на футбольном поле.