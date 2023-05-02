Палкин: Я верю, что Ассоциации европейских клубов поможет нам найти решение в споре с ФИФА

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассчитывает, что Ассоциации европейских клубов (ECA) сможет помочь донецкому клубу в конфликте с ФИФА.

– Мне не нравится, когда у нас есть такая организация, как ФИФА, стоящая над всеми. Надо показать всему миру, что нас нужно как-то защищать. Да, сейчас мы боремся сами, но неделю назад мы начали проводить встречи с ECA. Они стали посредниками между ФИФА и украинскими клубами.

У нас было две встречи. Я верю, что ECA поможет нам найти решение. Мы находимся в процессе. И неделю назад мы пригласили президента ECA Нассера приехать в Украину, встретиться с украинскими клубами, обсудить наши проблемы. Зачем быть в ассоциации? Для того чтобы помогать друг другу. Если у вас есть проблема, все должны вас поддержать.

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– Очевидно, что ECA, которая настолько влиятельна в европейском футбольном мире, могла бы оказать поддержку ответа ФИФА. По-вашему, что они могут сделать, чтобы помочь, если вы встретитесь с Нассером Аль-Хелаифи, главой ЕСА?

– Вопрос в том, что я доволен уже тем, что мы начали этот процесс, потому что когда тебе кто-то открывает дверь, ты понимаешь, что тебя кто-то начал слушать. Не думаю, что к тебе слишком прислушиваются. Но самое главное – просто начать этот процесс, увидеть, что ты здесь не один, понять, что тебе кто может помочь. ФИФА достаточно жесткая организация, и я не верю, что они обратят какое-то внимание даже на ECA. Но почему мы общаемся с ECA? Потому что неделю назад я видел подписанный меморандум о взаимопонимании с ФИФА. Как я понимаю, это значит, что они должны слушать друг друга и помогать друг другу.

– Вчера в Брюсселе мы увидели запуск нового проекта – Союза европейских клубов (UEC), и они утверждают, что будут представлять больше средних и малых клубов в Европе. Каким Вы видите выход UEC в европейское футбольное пространство?

– На самом деле нас тоже пригласили, пригласили в эту организацию, даже в правление этой ассоциации. Поэтому для меня это очень положительный процесс, потому что если нет результата относительно того, чтобы средние и малые клубы были услышаны, если нет решений по этим клубам, то да, эта организация имеет право быть открытой и иметь поддержку со стороны средних и малых клубов. Если они приглашают нас, мы присоединимся.