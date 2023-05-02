  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ставки растут. Цыганык заявил, что суммы стимулирования соперников Днепра-1 доходят до 5 млн гривен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ставки растут. Цыганык заявил, что суммы стимулирования соперников Днепра-1 доходят до 5 млн гривен

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Понятно, на кого из конкурентов днепрян намекает журналист

Ставки растут. Цыганык заявил, что суммы стимулирования соперников Днепра-1 доходят до 5 млн гривен

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, что клубы УПЛ продолжают финансово мотивировать соперников своих прямых конкуренстов.

Недавно журналист сообщал, что происходит финансовое стимулирование клубов УПЛ, чтобы те отбирали очки у "Днепра-1" и тогда называлась цифра в 75 тысяч долларов. Впрочем, по новой информации Цыганыка, сумма значительно выросла и теперь составляет 5 миллионов гривен.

Читайте такжеШахтер финансово мотивирует соперников Днепра-1. Цыганык назвал сумму

"После моих слов о стимуляции меня вызвали в комитет этики и честной игры. Я объяснял свои слова, я все объяснил. Все, что знал – все объяснил. Однако это не остановило стимуляцию.

Называют сейчас суммы уже в 5 миллионов гривен стимуляции. Сейчас уже шахматы, а не футбол. И это очень досадно…

Сумма 5 миллионов гривен она не просто так возникла. Это – стимуляция. Был простимулирован соперник "Днепра-1", один из соперников. Ставки растут, если до этого было 75 тысяч долларов, сейчас уже больше", - сказал Цыганык.

По теме
yellow-arrow
Вацко: Еще месяц назад Setanta была готова платить за трансляции УПЛ около 6 млн евро за сезон
yellow-arrow
Николай Павлов: Я сразу сказал: Узнаю, что кто-то пошел на псевдореферендум в Мариуполе, выгоню из команды
yellow-arrow
Львов – Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 03.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
02.05.2023 в 20:46
так плятять, шоб краще грали, не в піддавки, то в чому проблема? бідним клубам, так взагалі супер мотивація!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде