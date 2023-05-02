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Ставки растут. Цыганык заявил, что суммы стимулирования соперников Днепра-1 доходят до 5 млн гривен
Понятно, на кого из конкурентов днепрян намекает журналист
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, что клубы УПЛ продолжают финансово мотивировать соперников своих прямых конкуренстов.
Недавно журналист сообщал, что происходит финансовое стимулирование клубов УПЛ, чтобы те отбирали очки у "
"После моих слов о стимуляции меня вызвали в комитет этики и честной игры. Я объяснял свои слова, я все объяснил. Все, что знал – все объяснил. Однако это не остановило стимуляцию.
Называют сейчас суммы уже в 5 миллионов гривен стимуляции. Сейчас уже шахматы, а не футбол. И это очень досадно…
Сумма 5 миллионов гривен она не просто так возникла. Это – стимуляция. Был простимулирован соперник "Днепра-1", один из соперников. Ставки растут, если до этого было 75 тысяч долларов, сейчас уже больше", - сказал Цыганык.
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