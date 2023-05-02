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Николай Павлов: Я сразу сказал: Узнаю, что кто-то пошел на псевдореферендум в Мариуполе, выгоню из команды

Премьер-лига
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Николай Петрович рассказал о событиях мая 2014 года в Мариуполе

Николай Павлов: Я сразу сказал: Узнаю, что кто-то пошел на псевдореферендум в Мариуполе, выгоню из команды

Новина українською

Экс-тренер "Ильичевца" (ныне "Мариуполь") Николай Павлов рассказал о событиях 2014 года, когда город на некоторое время оказался в руках сепаратистов и российских наемников.

– Вы думали, что конфликт на Донбассе затянется надолго и перерастет в полномасштабную войну?

– Конечно, нет. Я думал, что это все закончится довольно быстро. Никто тогда и подумать не мог, что война будет такой долгой и кровопролитной.

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– 2014 был непростым годом в плане проявления гражданской позиции. В "Заре" истинное лицо открыл Рафаилов, в "Шахтере" – Мармазов. Были ли в вашей команде у кого-то сепаратистские настроения?

– Я не замечал. В моей команде была только Украина, другие мнения я не допускал. В Мариуполе тоже пытались проводить псевдореферендум, я сразу сказал: "Узнаю, что кто-то туда пошел, выгоню из команды". В "Ильичевце" никто не поддерживал сепаратистов.

Каждый день мне приходилось беседовать с ребятами не о футболе, а о том, что происходит в нашей стране. У меня был необычный метод руководства. Когда какие-то события происходили в Верховной раде, экономике и жизни страны, то я просил Владимира Семеновича [Бойко], чтобы он приезжал и все объяснял команде.

Помню, Верховная Рада принимала специальное решение о приватизации комбината имени Ильича, а мы в это время играли выездной матч с донецким "Металлургом". Владимир Семенович нам говорит: "Вот было бы хорошо, если бы Верховная рада приняла это решение, и вы много не проиграли". "Металлург" тогда был сильной командой. В итоге ВРУ приняла решение, а мы обыграли "Металлург" (Донецк) и сделали подарок президенту.

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В статье: ФК Мариуполь (расформирован 2022) Николай Павлов
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