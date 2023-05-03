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Шахтер - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на то, что команды выполняют разные задачи в турнирной таблице, матч обещает быть интересным. Это гостевой поединок для "Миная", но фактически – домашний, ведь состоится на "Минай-Арене". А здесь соперникам очень тяжело. Только "Ворскла" в этом сезоне смогла выиграть на этом поле у "Миная" с разницей в более чем один мяч.

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"Шахтер" не имеет права на ошибку, поскольку в параллельной игре "Днепр-1" вряд ли потеряет очки. Матч состоится в среду, 3-го мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно и по линейному телеканалу.

УПЛ. 24-й тур. 03.05.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Николай Балакин

"Шахтер" 13:00 "Минай"

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Шахтар - Минай
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