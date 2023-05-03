Шахтер - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Несмотря на то, что команды выполняют разные задачи в турнирной таблице, матч обещает быть интересным. Это гостевой поединок для "Миная", но фактически – домашний, ведь состоится на "Минай-Арене". А здесь соперникам очень тяжело. Только "Ворскла" в этом сезоне смогла выиграть на этом поле у "Миная" с разницей в более чем один мяч.

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"Шахтер" не имеет права на ошибку, поскольку в параллельной игре "Днепр-1" вряд ли потеряет очки. Матч состоится в среду, 3-го мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно и по линейному телеканалу.

УПЛ. 24-й тур. 03.05.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Николай Балакин

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports