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Шахтер - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Несмотря на то, что команды выполняют разные задачи в турнирной таблице, матч обещает быть интересным. Это гостевой поединок для "Миная", но фактически – домашний, ведь состоится на "Минай-Арене". А здесь соперникам очень тяжело. Только "Ворскла" в этом сезоне смогла выиграть на этом поле у "Миная" с разницей в более чем один мяч.
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"Шахтер" не имеет права на ошибку, поскольку в параллельной игре "Днепр-1" вряд ли потеряет очки. Матч состоится в среду, 3-го мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно и по линейному телеканалу.
УПЛ. 24-й тур. 03.05.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Николай Балакин
"Шахтер" 13:00 "Минай"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports
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