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Палкин: Продажа Мудрика помогла Шахтера продолжить работу клуба и вернуть наши долги

Премьер-лига
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У горняков сейчас тоже не все гладко с финансами

Палкин: Продажа Мудрика помогла Шахтера продолжить работу клуба и вернуть наши долги

фото - ФК Челсі

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что трансфер Михаила Мудрика (70+30 млн евро) в "Челси" помог клубу разобраться с долгами.

Отметим, что горняки обвиняют ФИФА в больших финансовых потерять клуба из-за того, что Международная федерация позволила легионерам "горняков" после начала полномасштабной войны бесплатно временно покинуть клуб.

"Горняки" утверждают, что из-за этого решения клуб уже потерял 40 млн евро и может потерять еще столько же.

"Прежде всего, начну с Мудрика, которого мы продали в "Челси". Это помогло нам продолжить работу клуба и вернуть наши долги, потому что ФИФА разрешила нашим игрокам уйти, а клубы продолжали требовать платить за этих игроков.

Можете себе представить? Наши кредиторы просят нас платить. Но когда я спорю о том, как можно заплатить, если нет возможности продать этих игроков, они просто исчезли, и у нас идет война, никого это не волнует. Поэтому эти деньги, которые мы получили от продаж Мудрика, помогли нам вернуть эти долги", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтар

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