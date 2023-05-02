Палкин: Продажа Мудрика помогла Шахтера продолжить работу клуба и вернуть наши долги

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин заявил, что трансфер Михаила Мудрика (70+30 млн евро) в "Челси" помог клубу разобраться с долгами.

Отметим, что горняки обвиняют ФИФА в больших финансовых потерять клуба из-за того, что Международная федерация позволила легионерам "горняков" после начала полномасштабной войны бесплатно временно покинуть клуб.

"Горняки" утверждают, что из-за этого решения клуб уже потерял 40 млн евро и может потерять еще столько же.