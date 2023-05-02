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Палкин: Продажа Мудрика помогла Шахтера продолжить работу клуба и вернуть наши долги
У горняков сейчас тоже не все гладко с финансами
фото - ФК Челсі
Генеральный директор "
Отметим, что горняки обвиняют ФИФА в больших финансовых потерять клуба из-за того, что Международная федерация позволила легионерам "горняков" после начала полномасштабной войны бесплатно временно покинуть клуб.
"Горняки" утверждают, что из-за этого решения клуб уже потерял 40 млн евро и может потерять еще столько же.
"Прежде всего, начну с Мудрика, которого мы продали в "Челси". Это помогло нам продолжить работу клуба и вернуть наши долги, потому что ФИФА разрешила нашим игрокам уйти, а клубы продолжали требовать платить за этих игроков.
Можете себе представить? Наши кредиторы просят нас платить. Но когда я спорю о том, как можно заплатить, если нет возможности продать этих игроков, они просто исчезли, и у нас идет война, никого это не волнует. Поэтому эти деньги, которые мы получили от продаж Мудрика, помогли нам вернуть эти долги", - сказал Палкин.
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