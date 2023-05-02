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Шахтер летом подпишет вингера из молодежки Пармы. Он уже тренируется с командой U-19
Клуб ждет, когда парню исполнится 18 лет
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "
Игрок уже прибыл в Украину и более того, в течение 2-3 недель тренируется с юношеской командой "горняков".
Француз – правый вингер и последние 5 лет находился в академии итальянской "Пармы".
Официально трансфер будет оформлен, когда Дабо исполнится 18 лет.
Также журналист пишет о том, что в ближайшее время в состав молодежной команды "горняков" приедет еще один новичок – молодой футболист, вероятнее всего, из Сенегала.
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