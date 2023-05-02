Шахтер летом подпишет вингера из молодежки Пармы. Он уже тренируется с командой U-19

Донецкий " Шахтер " летом официально подпишет контракт с 17-летним вингером Ибрагима Дабо, сообщает журналист Евгений Кузьменко.

Игрок уже прибыл в Украину и более того, в течение 2-3 недель тренируется с юношеской командой "горняков".

Француз – правый вингер и последние 5 лет находился в академии итальянской "Пармы".

Официально трансфер будет оформлен, когда Дабо исполнится 18 лет.

Также журналист пишет о том, что в ближайшее время в состав молодежной команды "горняков" приедет еще один новичок – молодой футболист, вероятнее всего, из Сенегала.