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Шахтер летом подпишет вингера из молодежки Пармы. Он уже тренируется с командой U-19

Премьер-лига
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Клуб ждет, когда парню исполнится 18 лет

Шахтер летом подпишет вингера из молодежки Пармы. Он уже тренируется с командой U-19

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий "Шахтер" летом официально подпишет контракт с 17-летним вингером Ибрагима Дабо, сообщает журналист Евгений Кузьменко.

Игрок уже прибыл в Украину и более того, в течение 2-3 недель тренируется с юношеской командой "горняков".

Француз – правый вингер и последние 5 лет находился в академии итальянской "Пармы".

Официально трансфер будет оформлен, когда Дабо исполнится 18 лет.

Также журналист пишет о том, что в ближайшее время в состав молодежной команды "горняков" приедет еще один новичок – молодой футболист, вероятнее всего, из Сенегала.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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