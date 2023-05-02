Хавбек " Ворсклы " Денис Олейник поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ, в котором полтавчане сыграют с "Динамо.

"Следующий матч у нас с "Динамо" — это наш финал. Мы будем настраиваться, чтобы хорошо сыграть и победить.

Хочется хорошо закончить сезон. У нас очень хорошая команда, мы с каждым матчем играем все лучше и лучше. Есть шанс побороться за еврокубки. Для нас каждая игра сейчас как финал", — сказал Олейник в эфире программы "Футбольный формат".