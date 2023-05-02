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Хавбек Ворсклы: Матч с Динамо — это наш финал. Есть шанс побороться за еврокубки

Премьер-лига
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Денис Олейник заявил о претензиях полтавчан на еврокубки

Хавбек Ворсклы: Матч с Динамо — это наш финал. Есть шанс побороться за еврокубки

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Хавбек "Ворсклы" Денис Олейник поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ, в котором полтавчане сыграют с "Динамо.

"Следующий матч у нас с "Динамо" — это наш финал. Мы будем настраиваться, чтобы хорошо сыграть и победить.

Хочется хорошо закончить сезон. У нас очень хорошая команда, мы с каждым матчем играем все лучше и лучше. Есть шанс побороться за еврокубки. Для нас каждая игра сейчас как финал", — сказал Олейник в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, что матч "Ворскла" – "Динамо" состоится в четверг, 4 мая, и начнется в 15:00.

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В статье: Денис Олейник Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
Espreso.TV

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