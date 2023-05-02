Три хавбека и центбек. Шахтер объявил претендентов на звание игрока месяца

"Шахтер" объявил четверых претендентов на звание лучшего игрока команды в апреле.

На почетное звание претендуют полузащитники Артем Бондаренко, Георгий Судаков и Тарас Степаненко, а также центрбек Валерий Бондарь.

Проголосовать за своего фаворита можно в ТГ-канале "горняков".

У Бондаренко в апреле 4 гола и 2 ассиста в 6 играх, у Судакова – 1+2, у Степаненко 1 мяч, а Бондарь результативными действиями не отличался.