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Три хавбека и центбек. Шахтер объявил претендентов на звание игрока месяца

Премьер-лига
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Проголосовать может каждый

Три хавбека и центбек. Шахтер объявил претендентов на звание игрока месяца

Фото: ФК Шахтар

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"Шахтер" объявил четверых претендентов на звание лучшего игрока команды в апреле.

На почетное звание претендуют полузащитники Артем Бондаренко, Георгий Судаков и Тарас Степаненко, а также центрбек Валерий Бондарь.

Проголосовать за своего фаворита можно в ТГ-канале "горняков".

У Бондаренко в апреле 4 гола и 2 ассиста в 6 играх, у Судакова – 1+2, у Степаненко 1 мяч, а Бондарь результативными действиями не отличался.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Валерий Бондаренко Валерий Бондарь Георгий Судаков
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