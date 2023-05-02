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Палкин: Невозможно выиграть дело против ФИФА в CAS, потому что 80% дохода CAS поступает от ФИФА
Шахтер продолжает судиться с ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "
"Да, мы подали заявление в суд против ФИФА и CAS. И сразу я понял, что невозможно выиграть дело против ФИФА в CAS, потому что 80% дохода CAS поступает от ФИФА. Совет CAS, представитель ФИФА и глава коллегии в нашем суде были назначены CAS. И голова был лоялен.И с первой минуты понимаешь, что проигрываешь это дело.
И после этого мы решили обратиться в Европейскую комиссию. Мы уже послали туда все документы. И когда мы получим полный пакет нашего дела от CAS, обратимся непосредственно в Федеральный суд Швейцарии", - рассказал Палкин.
Напомним, что "Шахтер" судится с ФИФА по поводу решения этой организации, которое позволило легионерам "горняков" в одностороннем порядке покинуть клуб на правах аренды и без какой-либо компенсации.
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