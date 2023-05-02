Палкин: Невозможно выиграть дело против ФИФА в CAS, потому что 80% дохода CAS поступает от ФИФА

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о тяжбе клуба с ФИФА и иске "горняков" в Международный спортивный суд в Лозанне (CAS).

"Да, мы подали заявление в суд против ФИФА и CAS. И сразу я понял, что невозможно выиграть дело против ФИФА в CAS, потому что 80% дохода CAS поступает от ФИФА. Совет CAS, представитель ФИФА и глава коллегии в нашем суде были назначены CAS. И голова был лоялен.И с первой минуты понимаешь, что проигрываешь это дело.

И после этого мы решили обратиться в Европейскую комиссию. Мы уже послали туда все документы. И когда мы получим полный пакет нашего дела от CAS, обратимся непосредственно в Федеральный суд Швейцарии", - рассказал Палкин.