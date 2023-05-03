Булеза против Шахтера все же не сыграет

Ранее UA-Футбол сообщал о том, что "Минай" и "Шахтер" сумели договориться по поводу участия в матче арендованного закарпатцами защитника Андрея Булезы.

Читайте также Минай сможет использовать в матче против Шахтера арендованного у горняков футболиста

Между клубами действительно был диалог и на определенном этапе рождался компромисс. Однако в конечном итоге все же решили Булезе не разрешать играть, чтобы не создавать прецедент для других клубов, имеющих в своем составе арендованных "горняков".

Прямого запрета выхода на поле нет, но механизм стандартный для таких ситуаций – клубу предусмотрен штраф в случае использования арендованного у "Шахтера" футболиста против материнской команды. Булеза не сыграет.

Матч 24-го тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" состоится в среду, 3 мая, в 13:00.