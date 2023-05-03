  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Булеза против Шахтера все же не сыграет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Булеза против Шахтера все же не сыграет

Премьер-лига
(1 голосов)

Раньше клубы пробовали договориться и сдвиги были

Булеза против Шахтера все же не сыграет

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Ранее UA-Футбол сообщал о том, что "Минай" и "Шахтер" сумели договориться по поводу участия в матче арендованного закарпатцами защитника Андрея Булезы.

Читайте такжеМинай сможет использовать в матче против Шахтера арендованного у горняков футболиста

Между клубами действительно был диалог и на определенном этапе рождался компромисс. Однако в конечном итоге все же решили Булезе не разрешать играть, чтобы не создавать прецедент для других клубов, имеющих в своем составе арендованных "горняков".

Прямого запрета выхода на поле нет, но механизм стандартный для таких ситуаций – клубу предусмотрен штраф в случае использования арендованного у "Шахтера" футболиста против материнской команды. Булеза не сыграет.

Читайте такжеШахтер - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2023

Матч 24-го тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" состоится в среду, 3 мая, в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ 03.05.2023
yellow-arrow
Палкин: Невозможно выиграть дело против ФИФА в CAS, потому что 80% дохода CAS поступает от ФИФА
yellow-arrow
Три хавбека и центбек. Шахтер объявил претендентов на звание игрока месяца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Андрей Булеза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ жива

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде