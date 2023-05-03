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Динамо назвало лучшего игрока команды в апреле

Премьер-лига
(1 голосов)

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Динамо назвало лучшего игрока команды в апреле

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в апреле.

Награда досталась нападающему Владиславу Ванату, за которого проголосовало 62% респондентов. Второе и третье места заняли Александр Андриевский (12%) и Бенито (11%).

Также среди номинантов были Антон Царенко (8%) и Сергей Сидорчук (7%). Всего в голосовании приняли участие почти 3,5 тысячи респондентов.

Напомним, в минувшем месяце Ванат забил 4 гола в 5 матчах чемпионата Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
03.05.2023 в 11:00
Так це Буданов побритий)
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Консул (Звягель )
03.05.2023 в 10:48
Беніто був кращим
Ответить
0
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