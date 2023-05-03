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Динамо назвало лучшего игрока команды в апреле
Ожидаемый выбор
Фото: Аліна Єрофеєва
"Динамо" подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в апреле.
Награда досталась нападающему Владиславу Ванату, за которого проголосовало 62% респондентов. Второе и третье места заняли Александр Андриевский (12%) и Бенито (11%).
Также среди номинантов были Антон Царенко (8%) и Сергей Сидорчук (7%). Всего в голосовании приняли участие почти 3,5 тысячи респондентов.
Напомним, в минувшем месяце Ванат забил 4 гола в 5 матчах чемпионата Украины.
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