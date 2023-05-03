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Днепр-1 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Прямая онайн-трансляция матча УПЛ

Днепр-1 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

СК "Дніпро 1" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Днепряне не теряют надежду в погоне за "Шахтером". В настоящее время команда Александра Кучера отстает от лидера УПЛ на пять очков, однако имеет игру в запасе с "Александрией". Позади же "Днепр-1" поджимает "Заря", которая отстает всего на два балла. Дела "Металлиста" не самые лучшие: харьковчане предпоследние в таблице, хотя от зоны переходных матчей их отделяет лишь один балл, а от спасительной двенадцатой строчки - четыре. У подопечных Перицы Огненовича ни одной победы в 2023-м. Смогут ли они создать сюрприз в поединке против одного из фаворитов чемпионата?

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Чемпионат Украины. 24-й тур
3 мая. Начало в 13:00
"Днепр-1" - "Металлист"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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