Днепр-1 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Днепряне не теряют надежду в погоне за "Шахтером". В настоящее время команда Александра Кучера отстает от лидера УПЛ на пять очков, однако имеет игру в запасе с "Александрией". Позади же "Днепр-1" поджимает "Заря", которая отстает всего на два балла. Дела "Металлиста" не самые лучшие: харьковчане предпоследние в таблице, хотя от зоны переходных матчей их отделяет лишь один балл, а от спасительной двенадцатой строчки - четыре. У подопечных Перицы Огненовича ни одной победы в 2023-м. Смогут ли они создать сюрприз в поединке против одного из фаворитов чемпионата?

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Чемпионат Украины. 24-й тур

3 мая. Начало в 13:00

"Днепр-1" - "Металлист"

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