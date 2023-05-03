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Стали известны стартовые составы на матч между Шахтером и Минаем

Премьер-лига
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Андрей Булеза не сыграет против "горняков"

Стали известны стартовые составы на матч между Шахтером и Минаем

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В среду, 3 мая, "Шахтер" сыграет с "Минаем" в рамках 24-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Минаей на стадионе "Минай".

Стали известны стартовые составы обеих команд.

"Шахтер": Трубин, Л. Траоре, Бондарь, Степаненко, Судаков, Швед, Зубков, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Ракицкий,

Запасные: Шевченко, Пятов, Тотовицкий, Гочолеишвили, Сикан, Михайличенко, Джурасек, Келси, Топалов, Очеретько, Назарина, Борячук.

"Минай": Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Витенчук, Кравчук, Рогозинский, Петько, Твердохлеб, Коломоец, Трубочкин,

Запасные: Кемкин, Пеньков, Шишка, Чуев, Горин, Паламар, Голуб, Байдал, Гечев, Вишневский.

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Начало встречи в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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