  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Прямая LIVE-трансляция матча УПЛ

Заря - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" благодаря серии из трех побед подряд оторвалась от "Динамо" уже на пять очков, так что теоретическая осечка в поединке против "Вереса" оставит луганчан на третьей строчке таблицы. Впрочем, команда Патрика ван Леувена смотрит дальше и не забывает о борьбе за второе место, которое позволит сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Пока отставание от "Днепра-1" составляет всего два балла. "Верес", как для команды из нижней части таблицы, мощно выступает в гостях: 18 из 24 своих очков ровенчане взяли именно на выезде. В двух крайних играх за пределами своего стадиона "народный клуб" разписал ничьи 0:0 и 5:5. Сколько сегодня будет голов?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 24-й тур
3 мая. Начало в 15:00
"Заря" - "Верес"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Зоря - Верес дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
В Одессе "моряки" в 2023 году еще не побеждали. Текстовая трансляция матча Черноморец - Колос
yellow-arrow
Сражение серий без побед. Текстовая трансляция матча Львов – Александрия
yellow-arrow
Ингулец - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде