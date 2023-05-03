Заря - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Заря" благодаря серии из трех побед подряд оторвалась от "Динамо" уже на пять очков, так что теоретическая осечка в поединке против "Вереса" оставит луганчан на третьей строчке таблицы. Впрочем, команда Патрика ван Леувена смотрит дальше и не забывает о борьбе за второе место, которое позволит сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Пока отставание от "Днепра-1" составляет всего два балла. "Верес", как для команды из нижней части таблицы, мощно выступает в гостях: 18 из 24 своих очков ровенчане взяли именно на выезде. В двух крайних играх за пределами своего стадиона "народный клуб" разписал ничьи 0:0 и 5:5. Сколько сегодня будет голов?

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Чемпионат Украины. 24-й тур

3 мая. Начало в 15:00

"Заря" - "Верес"

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