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Черноморец - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Прямая LIVE-трансляция матча УПЛ

Черноморец - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Многие отдают должное одесситам во второй части текущего чемпионата. "Черноморец" действительно неплохо стартовал и идет вне зон вылета и переходных матчей. Однако борьба за выживание продолжается. Пока команда Романа Григорчука только по дополнительным показателям идет выше "Миная", а от падения в зону вылета - четыре очка. "Колос" нестабильный. Ковалевцы недавно выиграли два матча подряд с общим счетом 4:0, а впоследствии проиграли в двух к ряду играх, хотя и соперники были серьезными: "Шахтер" и "Заря". В Одессу "аграрии" едут только за очками, чтобы не отчаяться в борьбе за Лигу конференций.

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Чемпионат Украины. 24-й тур
3 мая. Начало в 15:00
"Черноморец" - "Колос"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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